Чим запам'ятались одіозні кандидати до Антикорупційного суду: історії, які шокують

Про процес, підсумки та результати відбору до Вищого антикорупційного суду, а також найцікавіші випадки недоброчесності кандидатів – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів гість студії, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Козлов.

– Варто зазначити, що міжнародні експерти підмітили, що в українських кандидатів до Антикорсуду існувала цікава особливість – на прості і короткі запитання вони відповідали довжелезними реченнями з передмовою, епілогом тощо, які були взагалі не по суті.

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– Через деяких кандидатів не виникало суперечок, але дискусії, звісно, були. Найдовша з них тривала більш, ніж півтори години. До прикладу, суддя Оксани Голуб мала цілий комплекс проблем, а не лише прийняття свавільних рішень під час Революції Гідності, як більшість вважає. Зокрема, по подіях побиття студентів "Беркутом" до неї спрямували 10 протоколів, 9 з яких вона просто повернула. Також вона мала майнові проблеми.



42 кандидати до Антикорупційного суду не пройшли відбір

– Досить стандартні пояснення мали кандидати стосовно статків. Там були відповіді і про сільське господарство, і про збирання меду і т.д. Була цікава історія стосовно одного кандидата, який розповідав, як він протягом кількох місяців возив від брата з РФ до України гроші.

У цій справі йдеться про суму 600 тисяч гривень і 21 тисячу доларів. Журналісти з'ясували, що цим кандидатом виявився київський суддя Олександр Сингаївський. Він мав щонайменше 8 протоколів проти учасників Майдану, але найбільше вражає те, що понад мільйон гривень Олександр перевозив на прохання брата, який працював у слідчому комітеті РФ.

– Дивлячись на особливе ставлення росіян до нас, ця історія може мати певне підґрунтя. Уявіть собі, що його брат дійсно міг пересилати багато грошей родині. Але це можна пояснити лише тим, що він згодом хотів повернутися жити до України. Проте сама ця ситуація виглядає досить дивно.

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– Наголошу, що від України очікують, що Антикорупційний суд має бути створений не пізніше ніж у березні. Більше частину роботи вже зроблено, міжнародні експерти відсіяли багато недоброчесних суддів. Зараз ми будемо переглядати тих, що залишилися. Наразі 2 особи претендує на одне місце.

У чому сила міжнародних експертів?

– По-перше, в Україні є такий принцип, що перед іноземцями людям більш соромно, ніж перед своїми експертами. По-друге, безперечно зіграло роль право вето. По-третє, міжнародні експерти дійсно довели до досконалості концепцію обґрунтованого сумніву у кандидатах.

– Процес відбору суддів був природній і я думаю, що з часом українське суддівство стане таке, як і в Європі. Це важко, але це наштовхне членів комісії на певні роздуми, зокрема на зміну практики. Це перший досвід такого збірного органу з вирішальними висновками від міжнародних експертів. Ми побачили практики і техніки, які нам давно слід було б застосувати.

Більше історій про одіозних кандидатів до Антикорупційного суду – дивіться у відео.