Без міжнародних експертів: фінальна стадія відбору до Антикорупційного суду під загрозою

Закінчилась найбільш очікувана стадія конкурсу до Антикорупційного суду. Міжнародні експерти спільно з Вищою кваліфікаційною комісією провели співбесіди з сумнівними кандидатами. Результат вражає: 86 % з них припинили свою участь і лише 7 залишились у конкурсі. Однак, не все так безхмарно, адже у фінальній стадії конкурсу міжнародники вже не братимуть участь.

Міжнародні експерти вразили невблаганністю

Авторитетні іноземці на чолі з сером Ентоні Хупером показали Кваліфікаційній комісії, що таке справжня співбесіда і яким має бути рішення, коли виявляються факти недоброчесності кандидатів.

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Попередній конкурс до Верховного Суду чітко показав, що очолювана Сергієм Козьяковим Комісія здебільшого лише імітує реформу. Судді, які не могли пояснити свої статки, виносили замовні рішення і грубо порушували Європейську конвенцію, спокійно проходили оцінювання та ставали переможцями конкурсу.



Сергій Козьяков

Кваліфікаційна комісія дала чіткий сигнал, що попри будь-які факти корумпованості чи керованості потрібні судді стануть переможцями. Тому усі кандидати зі скелетами у шафі відчували себе цілком впевнено. Вони були переконані – відсіють одиниці, абсолютна більшість залишиться у конкурсі, переможуть потрібні. Але міжнародники на чолі з сером Ентоні Хупером підготували їм холодний душ.

Що відомо про Ентоні Хупера?Сер Ентоні Хуппер – Голова Громадської рада міжнародних експертів. Цей органі оцінює доброчесність та професійність кандидатів під час конкурсу до Антикорупційного суду.



Перед тим, як приїхати в Україну, сер Ентоні Хупер більше 20 років займався обвинуваченням та захистом у кримінальних справах.



Ентоні Хупер працював:

- лордом-суддею Апеляційного суду;

- суддею Верховного суду Англії та Уельсу.



Ентоні Хупер має досвід:

- розгляду гучних корупційних справ;

- займався справами щодо підозри у корупції серед легкоатлетів, а також щодо вибору міста-столиці Олімпійських Ігор.



Такий досвід допомагає екс-судді оцінювати кандидатів до Вищого антикорупційного суду та пояснювати Комісії, чому деяких з них призначати не можна.





Сер Ентоні Хупер

Під час співбесід було дуже цікаво спостерігати за реакцією членів Кваліфікаційної комісії та самих конкурсантів.

Звиклі до імітації перевірки, вони були шоковані, як авторитетні та поважні екс-судді та екс-прокурори з Великобританії, Данії, Канади та Європейського Суду ведуть співбесіду. Вони реально намагались вивести кандидатів на чисту воду і вимагали чітких відповідей. Тоді як члени Комісії в основному кидали кандидатам рятівні кола та намагались вивести їх з-під удару.

Цікавою була співбесіда з суддею Майдану Тарасом Зайцем. Він походить з впливової суддівської родини, а тому відчував себе дуже впевнено. Міжнародники поставили під сумнів його дії під час винесення рішення щодо майданівця. Хоча Комісія сотні разів переконувала, що саме міжнародні стандарти забороняють карати суддів Майдану. Натомість носії цих стандартів взяли і викинули цих суддів з конкурсу. Вилетіли не лише Заєць, але й судді Голуб і Сингаївський, а також ті, хто покривав суддів Майдану – Загородній та Штульман.



Тарас Заєць

Апофеозом була співбесіда з одіозною суддею Вікторією Кицюк. Це колишня дружина судді Майдану Віктора Кицюка, який зараз перебуває на лаві підсудних. Відомою вона стала після інциденту з патрульними, які намагались з’ясувати її особу. Відчуваючи свою повну безкарність, вона вела себе зверхньо і грубо, а її чоловік назвав поліцейських "ніщєбродами".

Але основні претензії виникли до її рішень у справах НАБУ. Сер Ентоні Хупер довів, що вона свідомо без участі детектива НАБУ винесла рішення, яке не мала права виносити. Тому Кицюк теж вибула з конкурсу, хоча багато хто вже бачив її суддею Антикорсуду.



Вікторія Кицюк

Таким чином, Громадська рада міжнародних експертів відсіяла сумнівних кандидатів і довела, що наше та міжнародне законодавство дозволяє виявити і відсіяти негідних. Було б бажання.

Фінальна стадія відбору до Антикорсуду під загрозою

Тепер наступає фінальна стадія конкурсу, де міжнародники вже не беруть участь, і яка залежить виключно від очолюваної Козьяковим Комісії. Кандидати, які залишились, мають пройти співбесіду у Комісії, яка і повинна визначити переможців. І тут проблема, бо як показала практика, Комісія не буде обирати тих, які продемонстрували справжню незалежність та доброчесність. Більше того, вона зробила усе, щоб такі кандидати вибули з конкурсу.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги:

- кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;

- суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";

- мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Згадати хоча б історію з відомою навіть поза межами України суддею-викривачем Ларисою Гольник. Саме Кваліфікаційна комісія не допустила її до конкурсу всупереч міжнародному законодавству. Підставою для недопуску стало рішення Вищої ради правосуддя, яким їй було оголошено догану за викривальний пост у Фейсбуці.

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17 січня Велика Палата Верховного Суду скасувала це незаконне рішення Ради правосуддя і Гольник звернулась до Кваліфікаційної комісії з вимогою допустити її до конкурсу. Поки Комісія мовчить, але спрогнозувати її рішення неважко – вони готові на все, щоб не допустити таких як Гольник у Антикорупційний суд.



Лариса Гольник

Тому на конкурсі до Антикорсуду перемога лише у тому, що туди не потраплять очевидні негідники. Але є і інші позитиви від роботи Ради міжнародних експертів, які є надзвичайно важливими для конкурсу до Верховного Суду. Рада застосувала справжні міжнародні стандарти, за якими мають відбуватись конкурси.

Суть конкурсу у тому, що перемогу має здобути кращий з кращих. Якщо є будь-який обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата, він повинен припиняти участь у конкурсі. Не рішення суду, не висновок НАЗК, як цього вимагає Кваліфікаційна Комісія, а обґрунтований сумнів звичайного зовнішнього спостерігача. І розвіювати цей сумнів має саме кандидат. Якщо не спростував, не був переконливий, не надав документів, то сумнів залишається і кандидат вибуває з конкурсу.

Саме такі стандарти намагалась втілити Громадська рада доброчесності, але Кваліфікаційна комісія мала протягувати потрібних кандидатів, а тому вимагала 100 % докази вини кандидата. А кандидат, зазвичай, обмежувався поясненнями – "моя мати все життя працювала на заводі, тому змогла купити будинок, декілька квартир, новенький Lexus і дала мені цим покористуватись, а ще вона оплачує мій відпочинок на Мальдівах". І Комісію повністю влаштовували ці пояснення.

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Рада міжнародних експертів повністю спростувала підхід Комісії. І тепер найважливіше питання – чи буде Комісія використовувати справжні міжнародні стандарти на конкурсі до Верховного Суду.

Відбір суддів до Верховного суду

Нагадую, що у тіні конкурсу до Антикорсуду Комісія відбирає суддів до Верховного Суду. А це саме той суд, який буде ставити крапку у всіх антикорупційних, цивільних, господарських справах, та справах проти державних органів. Вже відбулись перші співбесіди за участі Громадської ради доброчесності і ми бачимо, що Комісія продовжує з легкістю відкидати негативні висновки щодо сумнівних кандидатів.

25 січня співбесіду проходила Єлизавета Євграфова, дочка заступника Голови Конституційного суду часів Кучми Павла Євграфова. Вона зробила стрімку кар’єру. Суддею вона стала у 27 років. А вже через 6 років, коли Янукович з Портновим формували ручний касаційний суд, її призначено суддею Вищого спеціалізованого суду.

Ще краще у судді з майном. Живе вона у добротному будинку у Ворзелі під Києвом, який їй подарували. Має Land Cruiser Prado, але їздить на маминому Range Rover. Чоловік має середні доходи, але володіє великою кількістю нерухомості, зокрема, двома земельними ділянками у Криму. До речі, мати судді володіє цілим пансіонатом біля Коктебелю.

Громадська рада доброчесності затвердила негативний висновок щодо Євграфової, але колегія ВККС у складі Весельської, Зарицької та Прилипка вирішила, що жодних сумнівів її кандидатура не викликає.



Єлизавета Євграфова

Президент не раз заявляв, що найважливішим здобутком реформи є усунення будь-якого політичного впливу на суддів. Це гарні слова, але на практиці особи, які дуже тісно пов’язані з президентом, є членами Вищої ради правосуддя, а тепер ще й планують потрапити у Верховний Суд.

У 2014 році Тетяна Малашенкова була відома лише обмеженому колу осіб. Обмеженому, але дуже впливовому. Це юристка, яка обслуговувала бізнес-структури Петра Олексійовича – групи компаній "Укрпромінвесту", 5 каналу, "Рошену". У 2014 році вона балотувалась до Верховної Ради за списком "Блоку Петра Порошенка", але не пройшла.

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Тоді президент призначив свою юристку членом Вищої ради правосуддя. А вже через пів року нагородив її званням "Заслужений юрист України". На посаді членкині Ради правосуддя вона відзначилась покриванням суддів Майдану. А коли її викликали на допит по справах Майдану, то не прийшла, натомість заявила про тиск на неї. Ще вона є доповідачем у справі про звільнення одіозного голови апеляційного суду з Черкас Володимира Бабенка. Регламент дає місяць на розгляд цього питання. Минуло 17 місяців, а він досі на посаді.



Суддя Тетяна Малашенкова

Громадська рада затвердила негативний висновок щодо Малашенкової, проте очевидно, що діюча Комісія не лише подолає вето громадськості, але й призначить її переможцем конкурсу.

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Кваліфікаційна комісія намагатиметься забути співбесіди за участі команди сера Ентоні Хупера як страшний сон та повернутися у рідну стихію імітації реформи. І наше завдання не дозволити їм це зробити. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.

Що таке Верховний суд України?Це найвищий суд у системі судоустрою України. Він забезпечує сталість та єдність судової практики, визначені процесуальним законом. Саме цей суд ставить крапку у всіх антикорупційних, цивільних, господарських справах, та справах проти державних органів.



У складі Верховного Суду діють:



- Велика Палата Верховного Суду;

- Касаційний адміністративний суд;

- Касаційний господарський суд;

- Касаційний кримінальний суд;

- ​Касаційний цивільний суд.