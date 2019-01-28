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      Пост у соцмережах та невідповідності у деклараціях: чому "вилітають" кандидати до Антикорсуду

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      Чому "вилітають" кандидати до Антикорупційного суду: відповідь експертів
      Чому "вилітають" кандидати до Антикорупційного суду: відповідь експертів / ukrinform.ua

      Деякі кандидати на посади до Вищого антикорупційного суду викликали сумніви у членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Все через невідповідності у деклараціях, уникнення сплати податків та невідповідні професійні навички.

      Голова ГРМЕ Сер Ентоні Хупер уточнив, що у деклараціях деяких кандидатів виявляли автомобілі чи нерухомість, придбані за значно вищі суми від задекларованих, пише "Укрінформ".

      Читайте також: Як відбувається відбір кандидатів до Вищого антикорупційного суду

      Занепокоєння у членів ГРМЕ викликали ознаки уникнення сплати податків або сумніви щодо того, чи всі податки були сплачені кандидатом.

      Причини дуже різноманітні. Ми можемо почати з невідповідності у деклараціях і недотриманні правил декларування,
      – додав Хупер.

      Більше того, професійні навички деяких кандидатів теж викликали сумніви у членів ГРМЕ.

      Сер Ентоні Хупер додав, що було кілька кандидатів, які викликали занепокоєння через їхні пости в соціальних мережах. У постах були або залучені судді, або справи, які розглядалися в суді. "І це не відповідає кодексу суддівської етики, підриває довіру громадськості до судової системи та судів", – сказав Сер Ентоні Хупер.

      Було кілька випадків неналежних коментарів у соціальних мережах,
      – розповів член ГРМЕ Тед Зажечни.

      28 січня ГРМЕ та ВККСУ завершили спільні спеціальні засідання у межах конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді. На розгляд було винесено 49 кандидатур, щодо яких у експертів виникли сумніви. Лише 7 із них вдалося розвіяти занепокоєння.

      Наразі участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжує 71 кандидат із 113-ти, які успішно склали іспит.

      Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.

      Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Судді
      Джерело: 24 Канал
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