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      Пост в соцсетях и несоответствия в декларациях: почему "вылетают" кандидаты в Антикорсуд

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      Почему "вылетают" кандидаты в Антикоррупционный суд: ответ экспертов
      Почему "вылетают" кандидаты в Антикоррупционный суд: ответ экспертов / ukrinform.ua

      Некоторые кандидаты на должности в Высший антикоррупционный суд вызвали сомнения у членов Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Все из-за несоответствия в декларациях, избежания уплаты налогов и неподходящих профессиональных навыков.

      Глава ОСМЭ Сэр Энтони Хупер уточнил, что в декларациях некоторых кандидатов выявляли автомобили или недвижимость, приобретенные за значительно высшие суммы от задекларированных, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Как происходит отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд

      Беспокойство у членов ОСМЭ вызвали признаки уклонения от уплаты налогов или сомнения относительно того, все ли налоги были оплачены кандидатом.

      Причины очень разнообразны. Мы можем начать с несоответствия в декларациях и несоблюдении правил декларирования,
      – добавил Хупер.

      Более того, профессиональные навыки некоторых кандидатов тоже вызвали сомнения у членов ОСМЭ.

      Сэр Энтони Хупер добавил, что было несколько кандидатов, которые вызвали беспокойство из-за их постов в социальных сетях. В постах были либо привлечены судьи, либо дела, которые рассматривались в суде. "И это не соответствует кодексу судейской этики, подрывает доверие общественности к судебной системе и судам", – сказал Сэр Энтони Хупер.

      Было несколько случаев ненадлежащих комментариев в социальных сетях,
      – рассказал член ОСМЭ Тед Зажечни.

      28 января ОСМЭ и ВККСУ завершили совместные специальные заседания в рамках конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде. На рассмотрение было вынесено 49 кандидатур, по которым у экспертов возникли сомнения. Лишь 7 из них удалось развеять беспокойство.

      Сейчас участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжает 71 кандидат из 113-ти, которые успешно сдали экзамен.

      Что такое Высший антикоррупционный суд?Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; обладать знаниями и навыками для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Антикоррупционный суд
      Источник: 24 Канал
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