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      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться

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      Отстранение Супрун: почему отстранили Ульяну Супрун - последствия
      Ульяне Супрун запретили работать / 24 канал

      Депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун и добился вынесения постановления о запрете министру работать на своей должности. В том, что это означает, долго ли продлится и какие последствия будет иметь – разбирались журналисты 24 канала.

      Почему Супрун запретили работать?

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      Потому что такое решение принял Окружной административный суд Киева.

      Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В тексте постановления говорится о том, что Супрун запрещают "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".

      Постановление суда, согласно закону, вступает в силу сегодня и будет действовать до 5 февраля 2022 года.

      Почему Мосийчук подал иск против Супрун?

      Потому что считает ее некомпетентной для того, чтобы занимать свою должность. Чем именно обосновывается мысль о некомпетентности – журналистам 24 канала выяснить так и не удалось, поскольку в команде Мосийчука конкретных доказательств предоставить не смогли.

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      На своей странице в Facebook депутат назвал свой поступок "борьбой за жизнь и здоровье украинцев".

      Какие достижения имеет Супрун?

      За все время работы в должности – с 1 августа 2016 года – немало. Главное – начало реформирования медицинской системы, реформа финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Кроме того:

      1. Запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 млн грн;
      2. Поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      3. Старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

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      Как долго продлится запрет на работу Супрун?

      До момента отмены судебного постановления. То есть до тех пор, пока сам Окружной суд не решит, что в этом постановлении больше нет потребности, или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу на это решение.

      Пока постановление действует – неисполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность. То есть, если Супрун подпишет какой-либо распорядительный акт на должности руководителя министерства, против нее могут открыть уголовное производство. Следовательно, работа целого министерства пока не может происходить должным образом.

      Что говорят юристы?

      Что это решение еще не окончательное, и само дело еще будет рассматриваться по сути. Судебное заседание Окружного административного суда города Киева назначено на 15 февраля. Именно тогда суд может отменить собственное постановление о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

      Либо суд может принять окончательное решение о запрете на работу для Супрун из-за ее несоответствия. В таком случае Супрун еще будет иметь возможность обжаловать решение суда первой инстанции.

      Как пояснил адвокат Ростислав Кравец, есть постановление по обеспечению иска относительно того, что определенные функции, которые свойственны министру здравоохранения, запрещено выполнять Супрун.

      Суд принял постановление об обеспечении иска, но спор по сути еще не рассматривался. Постановление может быть предъявлено к исполнению в соответствующую исполнительную службу до 5 февраля 2022 года. Потому что именно выполнение решений возлагается на исполнительную службу, а когда речь идет о таких спорах – то на государственную,
      – отметил адвокат.

      Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, в свою очередь, назвал такое решение предвзятым.

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      Что говорят в Минздраве?

      Что их консультации с юристами продолжаются. Сама Ульяна Супрун считает этот иск "очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения". "Очень опасной атакой на все изменения, которые наша команда воплотила за последнее время", – подчеркнула она.

      Как отреагировали на эту новость?

      Громко. Члены Кабинета министров Украины выступили с отдельным заявлением, в котором высказали предположение о том, что против Ульяны Супрун и ее команды "была развернута настоящая война" за ее борьбу с коррупцией в медицинской системе.

      Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин напомнил, что ранее этот же админсуд принял резонансное решение о возвращении на пост главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Поэтому рассчитывать на справедливое решение в отношении Супрун от него сложно.

      Следовательно, приобщиться к судебному заседанию 15 февраля призывают всех желающих.

      В общем, реакция пользователей преимущественно разделилась на два ключевых направления: тех, кто высмеивает мировоззрение Мосийчука, и тех, кто считает это решение сознательным разрушением прогресса в Украине.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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