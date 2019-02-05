Кому выгодно отстранение Ульяны Супрун: мнение политолога
Отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения выгодно тем политикам, которые получали немалые деньги от сомнительных закупок лекарств предыдущими министрами.
Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Виктор Таран.
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"Если мы откроем государственный бюджет, то увидим, что расходы на здравоохранение входят в топ-3 расходов украинского государства: образование, медицина и армия. Львиную долю этих расходов занимает закупка лекарств, которые потом раздаются гражданам бесплатно или в рамках "Доступные лекарства", которые запустил Кабмин несколько лет назад. Кстати, это также была инициатива Ульяны Супрун", – отметил политолог.
Он напомнил, что у Бахтеевой и Богатыревой, которые перед этим возглавляли министерство, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки. По его словам, муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они, соответственно, закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Но качество этих лекарств была очень низкой.
Что сделала Ульяна Супрун? Она сказала: друзья, мы не будем покупать некачественные лекарства, мы будем покупать у международных организаций целенаправленно, качественнее и дешевле. Она перевела закупки на уровне закона через международные организации. К слову, тогда этот законопроект о закупке лекарств через парламент шел с огромными трудностями. Украинские граждане получили больше лекарств, главное – качественных. Очевидно, когда миллиарды гривен идут мимо кармана политиков, этого простить не могут,
– отметил Виктор Таран.
Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?
- Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения.
- Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
- Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.
- Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.
Что успела сделать Ульяна Супрун?Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Одни из главных достижений:
– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.
Видео: кто такая Ульяна Супрун