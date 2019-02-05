20:11
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Кому выгодно отстранение Ульяны Супрун: мнение политолога

      80 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения выгодно тем политикам, которые получали немалые деньги от сомнительных закупок лекарств предыдущими министрами.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Виктор Таран.

      Читайте также: Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться

      "Если мы откроем государственный бюджет, то увидим, что расходы на здравоохранение входят в топ-3 расходов украинского государства: образование, медицина и армия. Львиную долю этих расходов занимает закупка лекарств, которые потом раздаются гражданам бесплатно или в рамках "Доступные лекарства", которые запустил Кабмин несколько лет назад. Кстати, это также была инициатива Ульяны Супрун", – отметил политолог.

      Он напомнил, что у Бахтеевой и Богатыревой, которые перед этим возглавляли министерство, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки. По его словам, муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они, соответственно, закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Но качество этих лекарств была очень низкой.

      Что сделала Ульяна Супрун? Она сказала: друзья, мы не будем покупать некачественные лекарства, мы будем покупать у международных организаций целенаправленно, качественнее и дешевле. Она перевела закупки на уровне закона через международные организации. К слову, тогда этот законопроект о закупке лекарств через парламент шел с огромными трудностями. Украинские граждане получили больше лекарств, главное – качественных. Очевидно, когда миллиарды гривен идут мимо кармана политиков, этого простить не могут,
      отметил Виктор Таран.

      Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

      1. Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения.
      2. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
      3. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.
      4. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

      Что успела сделать Ульяна Супрун?Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:
      – запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      – старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

      Видео: кто такая Ульяна Супрун

       

      blog_ava
      Китайский Новый год 2019: особенности празднования
      сегодня
      32739
      Теги: Новости политики Ульяна Супрун Новости Украины Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      сегодня , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 21
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 150
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 364
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1782
      Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      сегодня , 16:47 Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      514
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Ущерб от шторма в Алуште и Ялте составил 16 миллионов гривен
       12 февраля 2012 , 13:20
      Во сколько обойдется легализация "евробляхи"
       13 сентября 2018 , 11:35
      Патрульные автомобили украинской полиции таранят друг друга: видео
       10 декабря 2018 , 12:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук