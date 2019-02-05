Кому выгодно отстранение Ульяны Супрун: мнение политолога

Отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения выгодно тем политикам, которые получали немалые деньги от сомнительных закупок лекарств предыдущими министрами.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Виктор Таран.

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"Если мы откроем государственный бюджет, то увидим, что расходы на здравоохранение входят в топ-3 расходов украинского государства: образование, медицина и армия. Львиную долю этих расходов занимает закупка лекарств, которые потом раздаются гражданам бесплатно или в рамках "Доступные лекарства", которые запустил Кабмин несколько лет назад. Кстати, это также была инициатива Ульяны Супрун", – отметил политолог.

Он напомнил, что у Бахтеевой и Богатыревой, которые перед этим возглавляли министерство, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки. По его словам, муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они, соответственно, закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Но качество этих лекарств была очень низкой.

Что сделала Ульяна Супрун? Она сказала: друзья, мы не будем покупать некачественные лекарства, мы будем покупать у международных организаций целенаправленно, качественнее и дешевле. Она перевела закупки на уровне закона через международные организации. К слову, тогда этот законопроект о закупке лекарств через парламент шел с огромными трудностями. Украинские граждане получили больше лекарств, главное – качественных. Очевидно, когда миллиарды гривен идут мимо кармана политиков, этого простить не могут,

– отметил Виктор Таран.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

Что успела сделать Ульяна Супрун?Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Видео: кто такая Ульяна Супрун