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      Відсторонення Уляни Супрун: як відреагував Кабмін

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      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / Getty Images

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і решта членів українського уряду висловили підтримку відстороненій від посади виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун. Відповідно до позиції Кабміну, проти неї війну ведуть вже давно, а робиться все це для того, щоб повернути у галузь охорони здоров'я ті підходи, які і стали причинами сьогоднішніх проблем.

      Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив заяву нардепа від "Радикальної партії" Ігора Мосійчука та заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Відповідне рішення ухвалив суддя суду Сергій Каракашьян.

      Читайте також: Супрун заборонили виконувати обов'язки очільниці МОЗ: реакція політиків і дипломатів

      У Міністерстві охорони здоров’я, зі свого боку, повідомили, що про ухвалу суду дізналися із ЗМІ та вже проводять консультації з юристами.

      Уряд України на чолі з Володимиром Гройсманом виступив на підтримку Уляни Супрун.

      "Щодо ситуації з Уляна Супрун. Не можна допустити зупинки реформи медичної галузі та повернення до неї корупції. Ми розпочали зміни. Настав час їх захистити, щоб українці отримували якісні медичні послуги", – зауважив Гройсман.

      Крім того, на сайті на Кабміну з’явилася офіційна заява уряду щодо відсторонення Супрун від обов’язків.

      Уряд України є занепокоєним тим безпрецедентним тиском, який здійснюється останнім часом різними способами з метою зупинки тих зусиль реформуванню галузі охорони здоров'я, які здійснює команда Міністерства охорони здоров'я на чолі з виконувачем обов’язків міністра Уляною Супрун. Ця команда, з моменту приходу в Міністерство, оголосила війну тим корумпованим схемам, які процвітали в галузі роками, і це, на наш погляд, чи не головна причина того, чому проти Уляни Супрун та її команди було розгорнуто справжню війну,
      – наголосили представники уряду.

      Також тут зазначили, що після приходу Уляни Супрун на посаду виконувачки обов’язків міністра у галузі охорони здоров’я розпочалися зміни, які слід було впроваджувати давно. Зокрема, її команда реалізує політику, спрямовану на впровадження програми:

      – доступних ліків,

      – подолання корупційних схем у закупівлі ліків,

      – реформування первинної ланки,

      – підвищення рівня оплати праці лікарів,

      – впровадження нових вимог до якості підготовки медичних кадрів,

      – розгортання мережі кардіоцентрів.

      "На черзі – наступні кроки, пов'язані з впровадженням безкоштовної діагностики, вдосконаленням системи екстреної медичної допомоги, розгортання мережі сільської медицини... Кінцевою метою усіх цих зусиль є реальне підвищення якості медичного обслуговування та підвищення рівня оплати медичних працівників. Сьогодні усі ці зусилля ставляться під сумнів і робиться все для того, щоб повернути у галузь ті підходи, які і стали причинами сьогоднішніх проблем", – переконують у виконавчому органі влади.

      В уряді повідомили, що рішення про відсторонення Супрун буде оскаржено та вони будуть домагатися, аби його скасували.

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      За словами адвоката Ростислава Кравця, хоча суд уже прийняв ухвалу про забезпечення позову щодо відсторонення Супрун, однак спор по суті ще не розглядався.

      "Ухвалу може бути пред'явлено до виконання до відповідної виконавчої служби до 5 лютого 2022 року. Тому що саме виконання рішень покладається на виконавчу службу, а коли мовиться про такі спори, то на державну", – розповів юрист.

      Уляна Супрун має право оскаржити рішення в апеляційному суді протягом 15 днів.

      Детальніше з біографією Уляни Супрун Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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