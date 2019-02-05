18:41
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Отстранение Ульяны Супрун: как отреагировал Кабмин

      211 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / Getty Images

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и другие члены украинского правительства выразили поддержку отстраненной от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Согласно позиции Кабмина, против нее войну ведут уже давно, а делается все это для того, чтобы вернуть в здравоохранение те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем.

      Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение принял судья суда Сергей Каракашьян.

      Читайте также: Супрун запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава: реакция политиков и дипломатов

      В Министерстве здравоохранения, со своей стороны, сообщили, что о решении суда узнали из СМИ и уже проводят консультации с юристами.

      Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом выступил в поддержку Ульяны Супрун.

      "О ситуации с Ульяна Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения к ней коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", – отметил Гройсман.

      Кроме того, на сайте Кабмина появилось официальное заявление правительства об отстранении Супрун от обязанностей.

      Правительство Украины обеспокоено тем беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время различными способами с целью остановки тех усилий реформирования отрасли здравоохранения, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющим обязанности министра Ульяной Супрун. Эта команда, с момента прихода в Министерство, объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, не главная причина того, почему против Ульяны Супрун и ее команды была развернута настоящая война,
      – отметили представители правительства.

      Также здесь отметили, что после прихода Ульяны Супрун на должность исполняющей обязанности министра в области здравоохранения начались изменения, которые следовало внедрять давно. В частности, ее команда реализует политику, направленную на внедрение программы:

      – доступных лекарств,

      – преодоления коррупционных схем в закупке лекарств,

      – реформирование первичного звена,

      – повышение уровня оплаты труда врачей,

      – внедрение новых требований к качеству подготовки медицинских кадров,

      – развертывание сети кардиоцентров.

      "На очереди – следующие шаги, связанные с внедрением бесплатной диагностики, совершенствованием системы экстренной медицинской помощи, развертывание сети сельской медицины... Конечной целью всех этих усилий является реальное повышение качества медицинского обслуживания и повышение уровня оплаты медицинских работников. Сегодня все эти усилия ставятся под сомнение и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем", – убеждают в исполнительном органе власти.

      В правительстве сообщили, что решение об отстранении Супрун будет обжаловано и они будут добиваться, чтобы его отменили.

      Читайте также: Супрун отстранили: что стало причиной и какие будут последствия для обычных украинцев

       

       

      По словам адвоката Ростислава Кравца, хотя суд уже принял решение об обеспечении иска об отстранении Супрун, однако спор по существу еще не рассматривался.

      "Постановление может быть предъявлено к исполнению в соответствующей исполнительной службы до 5 февраля 2022 года. Потому что именно исполнение решений возлагается на исполнительную службу, а когда говорится о таких спорах, то на государственную", – рассказал юрист.

      Ульяна Супрун имеет право обжаловать решение в апелляционном суде в течение 15 дней.

      Подробнее с биографией Ульяны Супрун Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

       

       

      blog_ava
      Китайский Новый год 2019: особенности празднования
      сегодня
      32594
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 157
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1384
      Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      сегодня , 14:00 Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      сегодня , 16:47 Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      411
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сегодня , 16:30 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 129
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Теперь – Закарпатье: еще один приход покинул Московский патриархат
       27 января , 15:38
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Главные звезды Аякса прокомментировали соперничество с Динамо в Лиге чемпионов
       16 августа 2018 , 20:07
      Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ
       12 ноября 2018 , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук