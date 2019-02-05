Отстранение Ульяны Супрун: как отреагировал Кабмин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и другие члены украинского правительства выразили поддержку отстраненной от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Согласно позиции Кабмина, против нее войну ведут уже давно, а делается все это для того, чтобы вернуть в здравоохранение те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем.

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение принял судья суда Сергей Каракашьян.

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В Министерстве здравоохранения, со своей стороны, сообщили, что о решении суда узнали из СМИ и уже проводят консультации с юристами.

Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом выступил в поддержку Ульяны Супрун.

"О ситуации с Ульяна Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения к ней коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", – отметил Гройсман.

Кроме того, на сайте Кабмина появилось официальное заявление правительства об отстранении Супрун от обязанностей.

Правительство Украины обеспокоено тем беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время различными способами с целью остановки тех усилий реформирования отрасли здравоохранения, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющим обязанности министра Ульяной Супрун. Эта команда, с момента прихода в Министерство, объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, не главная причина того, почему против Ульяны Супрун и ее команды была развернута настоящая война,

– отметили представители правительства.

Также здесь отметили, что после прихода Ульяны Супрун на должность исполняющей обязанности министра в области здравоохранения начались изменения, которые следовало внедрять давно. В частности, ее команда реализует политику, направленную на внедрение программы:

– доступных лекарств,

– преодоления коррупционных схем в закупке лекарств,

– реформирование первичного звена,

– повышение уровня оплаты труда врачей,

– внедрение новых требований к качеству подготовки медицинских кадров,

– развертывание сети кардиоцентров.

"На очереди – следующие шаги, связанные с внедрением бесплатной диагностики, совершенствованием системы экстренной медицинской помощи, развертывание сети сельской медицины... Конечной целью всех этих усилий является реальное повышение качества медицинского обслуживания и повышение уровня оплаты медицинских работников. Сегодня все эти усилия ставятся под сомнение и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем", – убеждают в исполнительном органе власти.

В правительстве сообщили, что решение об отстранении Супрун будет обжаловано и они будут добиваться, чтобы его отменили.

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По словам адвоката Ростислава Кравца, хотя суд уже принял решение об обеспечении иска об отстранении Супрун, однако спор по существу еще не рассматривался.

"Постановление может быть предъявлено к исполнению в соответствующей исполнительной службы до 5 февраля 2022 года. Потому что именно исполнение решений возлагается на исполнительную службу, а когда говорится о таких спорах, то на государственную", – рассказал юрист.

Ульяна Супрун имеет право обжаловать решение в апелляционном суде в течение 15 дней.

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