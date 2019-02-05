Відсторонення Супрун: які повноваження залишилися у реформаторки

Уляну Супрун відсторонили від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. В суді заявили, мовляв, обов'язки вона виконує 2,5 роки, а мала б бути вже давно офіційно призначена міністром.

Окрім того, суду не надали доказів відсутності у Супрун другого громадянства, крім українського.

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Водночас Уляна Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я, таким чином обмеження стосуватимуться усього двох речей.

Перше – це приймати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати. Друге – це визначати стратегічний розвиток міністерства. Вона має можливість підписувати документи, розпрядження, видавати доручення. Весь обсяг повноважень першого заступника міністра, який вона мала, вона зараз має,

– сказав суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін.

Відеокоментар щодо обов'язків Уляни Супрун:

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

Депутат "Радикальної партії олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

Що встигла зробити Уляна Супрун?Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Відео: хто така Уляна Супрун