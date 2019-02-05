Відсторонення Супрун: які повноваження залишилися у реформаторки
Уляну Супрун відсторонили від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. В суді заявили, мовляв, обов'язки вона виконує 2,5 роки, а мала б бути вже давно офіційно призначена міністром.
Окрім того, суду не надали доказів відсутності у Супрун другого громадянства, крім українського.
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Водночас Уляна Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я, таким чином обмеження стосуватимуться усього двох речей.
Перше – це приймати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати. Друге – це визначати стратегічний розвиток міністерства. Вона має можливість підписувати документи, розпрядження, видавати доручення. Весь обсяг повноважень першого заступника міністра, який вона мала, вона зараз має,
– сказав суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін.
Відеокоментар щодо обов'язків Уляни Супрун:
Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?
- Депутат "Радикальної партії олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.
- Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".
- Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.
- Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.
Що встигла зробити Уляна Супрун?Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.
Одні з головних досягнень:
- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.
Відео: хто така Уляна Супрун