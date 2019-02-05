21:46
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Отстранение Супрун: какие полномочия остались у реформатора

      65 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Ульяну Супрун отстранили от исполнения обязанностей министра здравоохранения. В суде заявили, мол, обязанности она выполняет 2,5 года, а должна быть уже давно официально назначена министром.

      Кроме того, суду не предоставили доказательств отсутствия у Супрун второго гражданства, кроме украинского.

      Читайте также: Из-за чего Ульяну Супрун отстранили от должности исполняющей обязанности руководительницы Минздрава

      В то же время Ульяна Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения, таким образом ограничения будут касаться всего двух вещей.

      Первое – это принимать участие в заседаниях кабинета министров и голосовать. Второе это определять стратегическое развитие министерства. Она имеет возможность подписывать документы, розпрядження, выдавать доверенности. Весь объем полномочий первого заместителя министра, который она имела, она сейчас имеет,
      сказал судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин.

      Видеокомментарий относительно обязанностей Ульяны Супрун:

       

      Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

      1. Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения.
      2. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
      3. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.
      4. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.


      Что успела сделать Ульяна Супрун?Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:
      – запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

      Видео: кто такая Ульяна Супрун

       

       

       

      blog_ava
      Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика
      сегодня
      167521
      Теги: Новости Украины Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Радикальна партія
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      сегодня , 21:00 Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      Леонід Остальцев 14
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      сегодня , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 134
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 272
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 467
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1956
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Ущерб от шторма в Алуште и Ялте составил 16 миллионов гривен
       12 февраля 2012 , 13:20
      Ліга націй: максимум Шевченка, повернення Іспанії, стабільність Франції та провал Італії – все важливе про старт
       12 сентября 2018 , 20:04
      "Евробляхеров" обвинили в безумных очередях на границе
       26 октября 2018 , 10:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук