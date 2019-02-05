Отстранение Супрун: какие полномочия остались у реформатора
Ульяну Супрун отстранили от исполнения обязанностей министра здравоохранения. В суде заявили, мол, обязанности она выполняет 2,5 года, а должна быть уже давно официально назначена министром.
Кроме того, суду не предоставили доказательств отсутствия у Супрун второго гражданства, кроме украинского.
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В то же время Ульяна Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения, таким образом ограничения будут касаться всего двух вещей.
Первое – это принимать участие в заседаниях кабинета министров и голосовать. Второе – это определять стратегическое развитие министерства. Она имеет возможность подписывать документы, розпрядження, выдавать доверенности. Весь объем полномочий первого заместителя министра, который она имела, она сейчас имеет,
– сказал судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин.
Видеокомментарий относительно обязанностей Ульяны Супрун:
Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?
- Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения.
- Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
- Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.
- Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.
Что успела сделать Ульяна Супрун?Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Одни из главных достижений:
– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.
Видео: кто такая Ульяна Супрун