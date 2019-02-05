Отстранение Супрун: какие полномочия остались у реформатора

Ульяну Супрун отстранили от исполнения обязанностей министра здравоохранения. В суде заявили, мол, обязанности она выполняет 2,5 года, а должна быть уже давно официально назначена министром.

Кроме того, суду не предоставили доказательств отсутствия у Супрун второго гражданства, кроме украинского.

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В то же время Ульяна Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения, таким образом ограничения будут касаться всего двух вещей.

Первое – это принимать участие в заседаниях кабинета министров и голосовать. Второе – это определять стратегическое развитие министерства. Она имеет возможность подписывать документы, розпрядження, выдавать доверенности. Весь объем полномочий первого заместителя министра, который она имела, она сейчас имеет,

– сказал судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин.

Видеокомментарий относительно обязанностей Ульяны Супрун:

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.



Что успела сделать Ульяна Супрун?Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Видео: кто такая Ульяна Супрун