Найєм: Рішення суду спрямоване особисто проти Супрун, і поновитися їй буде надзвичайно важко

Відсторонення Супрун – це реванш за реформи, які вона проводила. Реформи, які стали настільки токсичними, що рішення про її відсторонення було погодженим з усіх сторін, хоч зараз вони роблять вигляд, що до цього не причетні.

Таку позицію висловив у прямому ефірі 24 каналу народний депутат України Мустафа Найєм.

Дивіться також: Суд над Супрун: відсторонену очільницю МОЗ зустріли оплесками, Мосійчука – вигуками "Ганьба!"

Він також пояснив, чому саме Окружний адміністративний суд розглядав та продовжить розглядати справу Супрун: "Усі центральні державні виконавчі органи зареєстровані у Києві. Громадянин, чиновник, якого звільнено або який не пройшов атестацію, перевірку тощо – може звертатися тільки до цього суду. Жоден інший суд в країні не може займатися цими питаннями".



Суд у справі звільнення Супрун викликав значний суспільний резонанс

Нардеп відповів і на питання, чи має відношення чинний президент до відсторонення Уляни Супрун: "Президент не згадує про Окружний адміністративний суд. Адже саме він єдиний міг ліквідувати цей суд. Суд, який давав дозвіл на розгін Майдану. Припускаю, що більшість суддів цього суду мають за плечима неправомірні рішення, непояснювані активи, а отже – перебувають "на гачку". Тобто будуть приймати "потрібні рішення".

Цей суд буде завжди захищати рішення органів державної влади. Але рішення щодо Супрун не стосується органів влади. Воно стосується конкретно Уляни Супрун. Позов та рішення складені таким чином, що саме їй персонально заборонено виконувати жодну роль в органах державної влади. Тому їй буде дуже важко поновитися. І цей процес не буде швидким,

– підсумував Мустафа Найєм.

Відео повного інтерв'ю Мустафи Найєма 24 каналу дивіться тут.