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      Именем Екатерины Гандзюк назовут улицу в Херсоне

      13 Читати новину українською
      Именем Екатерины Гандзюк назовут улицу в Херсоне
      Именем Екатерины Гандзюк назовут улицу в Херсоне / Фото из открытых источников

      Именем убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк назовут улицу в городе. За решение переименовать в честь Гандзюк улицу Лютеранскую 22 февраля проголосовали депутаты городского совета.

      Новость дополняется…

       

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      Теги: Новости Украины Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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