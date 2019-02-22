Именем Екатерины Гандзюк назовут улицу в Херсоне
Именем убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк назовут улицу в городе. За решение переименовать в честь Гандзюк улицу Лютеранскую 22 февраля проголосовали депутаты городского совета.
Новость дополняется…
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Медики: Эпидемия холеры Украине не угрожает16 июня 2011 , 21:03
FS.to возобновил свою работу под новым названием3 апреля 2017 , 12:17
Юный талант Динамо, который может перейти в Шахтер, заинтересовал Аякс21 ноября 2018 , 13:50
"Евробляхеры" избили водителя грузовика: видео21 ноября 2018 , 18:40