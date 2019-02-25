Активистам инициативы "Кто заказал Гандзюк?" открыто угрожают

Члены инициативы сообщили, что испытывают системное давление после объявления подозрения Владиславу Мангеру, одному из вероятных заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

После его выхода под залог по решению Шевченковского районного суда преследования только усилились, подчеркнули на официальной странице инициативы в Facebook.

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Активисты перечислили ситуации, в которые некоторые из них успели попасть, и отметили, что из соображений безопасности не могут открывать конкретные имена. Отдельно,

• нескольким участникам инициативы поступали рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, связанных с МВД;

• двое активистов обнаружили наружное наблюдение за ними;

• еще за двумя постоянно ездят авто на херсонских номерах, даже не скрываясь;

• нескольким ломали дверные замки, однако так и не смогли попасть внутрь;

• были выявлены атаки на рабочие электронные ресурсы членов инициативы;

• немало активистов регулярно получают странные звонки от незнакомцев, а также личные сообщения в соцсетях с предложениями встретиться "как можно скорее".

"После того, как к одному из нас показательно ворвались в квартиру, ничего не украли, а просто устроили беспорядок с целью запугивания, мы уже не можем молчать", – пояснили члены инициативы "Кто заказал Ганздюк?".

Только сумасшедший не свяжет факты давления с пустой камерой изолятора, в которой очень не хватает господина Мангера,

– отметили активисты.

И добавили, что считают необходимым предупредить всех, кто неравнодушен к делу Екатерины Гандзюк: никто из членов инициативы не хранит дома оружия массового уничтожения, наркотиков и других запрещенных веществ и не имеет суицидальных намерений.

"Мы все жизнерадостные, мотивированные и очень упрямы. И добьемся того, что все причастные к убийству Екатерины Гандзюк будут наказаны максимально строго", – подытожили в сообщении.