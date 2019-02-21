Почему Мангер отказался свидетельствовать СБУ и с какими ведомствами готов сотрудничать

Подозреваемый в организации убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер готов давать показания Национальной полиции и Государственному бюро расследований.

В службе безопасности заявили, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, фактически отказался давать им показания . По словам представителей спецслужбы, это свидетельствует, что он не заинтересован в установленные истины.

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В ведомстве отметили, что Мангер должен привести доводы в пользу выдвинутой им версии о причастности к этому преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко. Также он обещал пройти компьютерный полиграф – так называемый "детектор лжи". Но в итоге не сделал ни того, ни другого.

Адвокат чиновника Александр Шадрин, в свою очередь, сообщил, что тот, несмотря на вышеупомянутый шаг, все же готов сотрудничать со следствием, однако свидетельствовать он намерен Нацполиции или Государственному бюро расследований , передает "Громадське" .

По словам защитника Мангера, причиной отказа свидетельствовать именно СБУ является то, что здесь собственно работает генерал Даниил Доценко . Его председатель Херсонского облсовета на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Гандзюк. В СБУ же обвинения Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".

"Когда лицо (Мангер – 24 канал) прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности проводит допрос, то снова есть риск, что показания будут искажены", – говорит Шадрин.

В то же время он выразил надежду, что дело Мангера передадут в подследственности Нацполиции или ГБР.

11 февраля руководителю Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 числа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения – чиновник был взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.

В тот же день за Мангера внесли залог , а сделал это его адвокат Дмитрий Ильченко. Вечером же председатель Херсонского облсовета вышел из СИЗО на свободу: у него забрали загранпаспорта, однако одели ему электронный браслет. Таким образом, Мангер может передвигаться только по Херсону, а за пределы города выезд возможен только с разрешения следователя Службы безопасности Украины, которая проводит досудебное расследование по этому делу. 18 февраля он в уже вышел на работу.

Какие события предшествовали объявлению подозрения Мангеру:

• 8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто же заказал Екатерину Гандзюк?" Их не устраивали результаты расследования, так как ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало.

• Под АП протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии и увольнения их с должностей. А затем активисты направились под офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности председателя Херсонского облсовета.

• На следующий день, 9 февраля, не услышав должного ответа, активисты пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались задать политику вопрос, когда она отстранит с должности главу Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.

• Перед выступлением Тимошенко на Контрактовой площади правоохранители неподалеку, возле ресторана "Пузата хата", по их словам, задержали "организованную группу парней с закрытым лицом".

• Как пояснил глава полиции Киева Андрей Крищенко, к ним поступило сообщение, что на месте проведения акции лидера "Батькивщины" была заложена взрывчатка, поэтому полиция отправилась туда. Также, по его словам, эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции.

• В итоге всех задержанных доставили в полицейский отдел. Правоохранители отметили, что в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уж в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

• По словам товарищей активистов, те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?" Общественные деятели также добавляют, что примерно десятерых из них окружили и задержали безо всяких объяснений.

• После этого разгорелись стычки возле райотдела полиции, где находились активисты, но их через некоторое время все же отпустили. На место, в частности прибыли собратья задержанных, чтобы вступиться за своих. Кроме того, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу против активистов, и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей крикнул: "Ложись, бандера!"

• На такие действия силовиков отреагировали в Генпрокуратуре. По словам главы ГПУ после первых сообщений в соцсетях возглавляемое им ведомство возбудило производство о превышении полномочий со стороны сотрудников столичной полиции. Также он добавил, что следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилию в отношении участников контрпикета и относительно дальнейших действий полицейских.

• Кроме того, вечером 9 февраля после всех столкновений возмущенные активисты отправились к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, заступившись за правоохранителей.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк? 31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой , в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек , подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла . Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк явлется помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский , так и Паламарчук обинение отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловскй был задержан .



3 декабря 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк . По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк . По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.