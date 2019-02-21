Отец Гандзюк рассказал об угрозах и слежке, подозревает Мангера

Освобожденный под залог глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, запугивает свидетелей. И они, и сам отец Гандзюк волнуются за свою безопасность.

Виктор Гандзюк рассказал, что многие свидетели получают угрозы, пишет "Громадское".

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"Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие. Прибегает к запугиванию свидетелей. С момента предыдущего судебного процесса я лично почувствовал за собой слежку. Стал получать непонятные телефонные звонки", – пояснил он.

После этого некоторые из них боятся продолжать свидетельствовать.

Некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я. К сожалению, МВД не способно обеспечить безопасность мне и свидетелям. Мы дважды просили предоставить охрану. Нам отказали,

– отметил Виктор Гандзюк.

Главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 числа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения — чиновник был взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.

В тот же день за Мангера внесли залог, а сделал это его адвокат Дмитрий Ильченко. Вечером же председатель Херсонского облсовета вышел из СИЗО на свободу: у него забрали загранпаспорта, однако надели ему электронный браслет. Уже 18 февраля он вышел на работу.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и ее смерти?

31 июля 2018 года ее облили серной кислотой в Херсоне. В итоге женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители переквалифицировали это дело, сейчас его расследуют как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Почему главу Херсонского областного совета Владислава Мангера считают причастным к убийству Гандзюк:

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

• Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

• Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по информации следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.