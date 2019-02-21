Батько Гандзюк розповів про погрози і стеження, він підозрює Мангера

Звільнений під заставу очільник Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, залякує свідків. І вони, і сам батько Гандзюк хвилюються за свою безпеку.

Віктор Гандзюк розповів, що багато свідків отримують погрози, пише "Громадське".

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"Перебуваючи на волі, Мангер впливає на слідство. Вдається до залякування свідків. З моменту попереднього судового процесу я особисто відчув за собою стеження. Став отримувати незрозумілі телефонні дзвінки", – пояснив він.

Після цього деякі з них бояться продовжувати свідчити.

Деякі готові відмовитися від свідчень. Боюсь за свою безпеку і я. На жаль, МВС не здатне забезпечити безпеку мені та свідкам. Ми двічі просили надати охорону. Нам відмовили,

– зазначив Віктор Гандзюк.

Очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 числа Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід — чиновника було взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

Того ж дня за Мангера внесли заставу, а зробив це його адвокат Дмитро Ільченко. Увечері ж голова Херсонської облради вийшов із СІЗО на волю: в нього забрали закордонні паспорти, однак одягнули йому електронний браслет. Вже 18 лютого він вийшов на роботу.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і її смерть? 31 липня 2018 року її облили сірчаною кислотою у Херсоні. У підсумку жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці перекваліфікували цю справу та наразі її розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Чому голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера вважають причетним до вбивства Гадзюк:

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

• Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

• Офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за інформацією слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.