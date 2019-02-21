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      Батько Гандзюк розповів про погрози і стеження, він підозрює Мангера

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      Батько Гандзюк заявив, що за ним стежать, він підозрює Мангера
      Батько Гандзюк заявив, що за ним стежать, він підозрює Мангера / Фото з відкритих джерел

      Звільнений під заставу очільник Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, залякує свідків. І вони, і сам батько Гандзюк хвилюються за свою безпеку.

      Віктор Гандзюк розповів, що багато свідків отримують погрози, пише "Громадське".

      Читайте також: У справі Гандзюк з'явилося ім'я ще одного причетного до вбивства активістки

      "Перебуваючи на волі, Мангер впливає на слідство. Вдається до залякування свідків. З моменту попереднього судового процесу я особисто відчув за собою стеження. Став отримувати незрозумілі телефонні дзвінки", – пояснив він.

      Після цього деякі з них бояться продовжувати свідчити.

      Деякі готові відмовитися від свідчень. Боюсь за свою безпеку і я. На жаль, МВС не здатне забезпечити безпеку мені та свідкам. Ми двічі просили надати охорону. Нам відмовили,
      – зазначив Віктор Гандзюк.

      Очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 числа Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід — чиновника було взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

      Того ж дня за Мангера внесли заставу, а зробив це його адвокат Дмитро Ільченко. Увечері ж голова Херсонської облради вийшов із СІЗО на волю: в нього забрали закордонні паспорти, однак одягнули йому електронний браслет. Вже 18 лютого він вийшов на роботу.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і її смерть? 31 липня 2018 року її облили сірчаною кислотою у Херсоні. У підсумку жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці перекваліфікували цю справу та наразі її розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Чому голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера вважають причетним до вбивства Гадзюк:

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

      • Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      • Офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за інформацією слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

      хто ще може бути причетним до смерті активістки
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      Теги: Новини політики Новини України Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Новини Херсона Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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