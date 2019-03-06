Справа Гандзюк: суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради

Клопотання прокуратури про відсторонення підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гадзюк Владислава Мангера Шевченківський суд задовольнив частково.

Мангера на місяць відсторонили із посади голови Херсонської обласної ради – до 6 квітня 2019 року, повідомляє "Громадьске".

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Зазначимо, що прокуратура просила відсторонення на 2 місяці. Там наголошували, що Мангер може знищити докази та перешкоджати слідству, перебуваючи на посаді.

Окрім того, потенційним та чинним свідкам у такому разі загрожує тиск з його боку – зокрема працівникам Херсонської обласної ради.

Як відреагували адвокати Мангера?

Ухвалення цього клопотання вони заперечували, мовляв, прокуратура не має достатньої кількості доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк.

Адвокати переконані, що усі зусилля прокуратури були від самого початку спрямовані на зняття Мангера як представника опозиційної сили з посади. Усе це, за їхніми словами, нібито робиться перед виборами.

Окрім того, адвокати заявили, що жоден з працівників обласної ради не є свідком у справі. Посада підозрюваного передбачає "лише організацію роботи 30 осіб депутатського корпусу". Вони вже заявили, що подаватимуть апеляцію.

Сам Мангер стверджує, що справа є політично вмотивованою. Згаданих прокуратурою свідків він не знає і вливати на них не може. Мангер також додав, що одразу після вручення підозри збирався піти у відпустку на час розслідування.

Зазначимо, суд не продовжив для Мангера запобіжний захід. При цьому прокурори запевняли суд, що Мангер може втекти від слідства або чинити вплив на слідство і свідків.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним. Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.



• Владислав Мангер заявив, що не має ніякого зв’язку з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.