Дело Гандзюк: суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гадзюк Владислава Мангера Шевченковский суд удовлетворил частично.

Мангера на месяц отстранили с должности председателя Херсонского областного совета – до 6 апреля 2019 года, сообщает "Громадьске".

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Отметим, что прокуратура просила отстранения на 2 месяца. Там отмечали, что Мангер может уничтожить доказательства и препятствовать следствию, находясь на посту.

Кроме того, потенциальным и действующим свидетелям в таком случае грозит давление с его стороны – в частности работникам Херсонского областного совета.

Как отреагировали адвокаты Мангера?

Против принятия этого ходатайства они возражали, мол, прокуратура не имеет достаточного количества доказательств причастности Мангера к убийству Гандзюк.

Адвокаты убеждены, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера как представителя оппозиционной силы с должности. Все это, по их словам, якобы делается перед выборами.

Кроме того, адвокаты заявили, что ни один из работников областного совета не является свидетелем по делу. Должность подозреваемого предполагает "только организацию работы 30 человек депутатского корпуса". А они уже заявили, что будут подавать апелляцию.

Сам Мангер утверждает, что дело является политически мотивированным. Упомянутых прокуратурой свидетелей он не знает и влиять на них не может. Мангер также добавил, что сразу после вручения подозрения собирался уйти в отпуск на время расследования.

Отметим, суд не продлил для Мангера меру пресечения. При этом прокуроры уверяли суд, что Мангер может скрыться от следствия или оказать влияние на следствие и свидетелей.

Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

• Владислав Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

• Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

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Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.