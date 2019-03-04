Зачем Луценко соврал, что задержать Мангера невозможно

Дело Екатерины Гандзюк расследуют уже больше полугода. И за это время было несколько попыток банально его слить. Об этом неоднократно заявляли друзья погибшей. Они указывают на вялость прокуроров, покрытие политиками своих однопартийцев и содействие подозреваемым.

Почему не задержан Мангер: абсурд от Луценко

"Даже подозреваемого в убийстве, даже с очевидными найденными в помещении доказательствами убийства, правоохранительные органы не имеют права задерживать, а только приглашать в суд. Если его не задержали через несколько часов после совершения убийства – конечно, это абсурд", – заявлял Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Он назвал причины, почему прокуратура якобы не могла задержать Владислава Мангера, которому следствие икриминирует заказ убийства Екатерины Гандзюк. Но он назвал лишь 2 причины, которые позволяют задержать человека, а о третьей почему-то умолчал.

Третье обстоятельство – это когда правоохранительные органы считают, что лицо планирует уклоняться или влиять на обстоятельства, чтобы избежать ответственности,

– отметил нардеп Украины и юрист Леонид Емец.

Когда прокуроры просили суд арестовать Владислава Мангера, они говорили, и о том, что опасаются что Мангер сбежит. Более того, убеждали, что он вместе с другим подозреваемым уже пытались подкупить и запугивали свидетелей.

Другие подозреваемые

Другой подозреваемый, вероятный организатор убийства Алексей Левин, сейчас скрывается за границей, а вот остальных подозреваемых по делу – Торбина и Павловского – прокуратура задержала. Хоть и не непосредственно во время совершения преступления. Потому то, что прокуратура не могла задержать Мангера, а объяснения Генпрокурора действительно абсурд – подтверждают нардепы с юридическим образованием.

Если бы то, что говорил Юрий Луценко было правдой, у нас бы вообще никто сейчас не сидел, в СИЗО не содержался бы под стражей,

– подчеркнула заместитель главы парламента, юрист Оксана Сыроид.

Пока же Мангер на свободе, и вскоре ему даже снимут браслет и вернут паспорт. В то же время, прокуроры требуют от суда отстранить Мангера с должности. Он до сих пор возглавляет Херсонский облсовет. Активисты требуют этого уже несколько месяцев. До недавнего времени Мангер входил в состав "Батькивщины". Еще двое фигурантов дела – Гордеев и Рищук – до сих пор в составе БПП.

Тимошенко и Порошенко: как использовать скандал

Эти политические силы не упускают возможности использовать скандал для давления друг на друга:

"Тимошенко встала на его защиту, "Батькивщина" превратилась в фракцию, которая покрывает убийц", – говорил глава фракции БПП Артур Герасимов. "Когда депутат вашей фракции завел в раду помощником человека, который установлено передавал деньги за убийство Гандзюк, то вы его не исключили из партии", – а это говорил нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев.

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Активисты до сих пор требуют, чтобы БПП исключила из своих рядов главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, а правоохранители проверили их причастность к убийству. Но Президент на их призывы не реагирует. Руководство БПП в парламенте от вопроса убегает.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк? 31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

• Владислав Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

* Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

Видео: почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк