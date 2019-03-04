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      Зачем Луценко соврал, что задержать Мангера невозможно

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      Дело Екатерины Гандзюк расследуют уже больше полугода. И за это время было несколько попыток банально его слить. Об этом неоднократно заявляли друзья погибшей. Они указывают на вялость прокуроров, покрытие политиками своих однопартийцев и содействие подозреваемым.

      Почему не задержан Мангер: абсурд от Луценко

      "Даже подозреваемого в убийстве, даже с очевидными найденными в помещении доказательствами убийства, правоохранительные органы не имеют права задерживать, а только приглашать в суд. Если его не задержали через несколько часов после совершения убийства – конечно, это абсурд", – заявлял Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

      Читайте также: Дело об убийстве Гандзюк: суд отказался продлевать меру пресечения Мангеру

      Он назвал причины, почему прокуратура якобы не могла задержать Владислава Мангера, которому следствие икриминирует заказ убийства Екатерины Гандзюк. Но он назвал лишь 2 причины, которые позволяют задержать человека, а о третьей почему-то умолчал.

      Третье обстоятельство – это когда правоохранительные органы считают, что лицо планирует уклоняться или влиять на обстоятельства, чтобы избежать ответственности,
      – отметил нардеп Украины и юрист Леонид Емец.

      Когда прокуроры просили суд арестовать Владислава Мангера, они говорили, и о том, что опасаются что Мангер сбежит. Более того, убеждали, что он вместе с другим подозреваемым уже пытались подкупить и запугивали свидетелей.

      Другие подозреваемые

      Другой подозреваемый, вероятный организатор убийства Алексей Левин, сейчас скрывается за границей, а вот остальных подозреваемых по делу – Торбина и Павловского – прокуратура задержала. Хоть и не непосредственно во время совершения преступления. Потому то, что прокуратура не могла задержать Мангера, а объяснения Генпрокурора действительно абсурд – подтверждают нардепы с юридическим образованием.

      Если бы то, что говорил Юрий Луценко было правдой, у нас бы вообще никто сейчас не сидел, в СИЗО не содержался бы под стражей,
      – подчеркнула заместитель главы парламента, юрист Оксана Сыроид.

      Пока же Мангер на свободе, и вскоре ему даже снимут браслет и вернут паспорт. В то же время, прокуроры требуют от суда отстранить Мангера с должности. Он до сих пор возглавляет Херсонский облсовет. Активисты требуют этого уже несколько месяцев. До недавнего времени Мангер входил в состав "Батькивщины". Еще двое фигурантов дела – Гордеев и Рищук – до сих пор в составе БПП.

      Тимошенко и Порошенко: как использовать скандал

      Эти политические силы не упускают возможности использовать скандал для давления друг на друга:

      1. "Тимошенко встала на его защиту, "Батькивщина" превратилась в фракцию, которая покрывает убийц", – говорил глава фракции БПП Артур Герасимов.
      2. "Когда депутат вашей фракции завел в раду помощником человека, который установлено передавал деньги за убийство Гандзюк, то вы его не исключили из партии", – а это говорил нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев.

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      Активисты до сих пор требуют, чтобы БПП исключила из своих рядов главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, а правоохранители проверили их причастность к убийству. Но Президент на их призывы не реагирует. Руководство БПП в парламенте от вопроса убегает.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк? 31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

      • Владислав Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

      * Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      Видео: почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк

       

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины ГПУ Юрий Луценко Владислав Мангер Задержание участников акции по поводу Гандзюк Дело Екатерины Гандзюк Расследования
      Источник: 24 канал
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