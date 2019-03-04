Навіщо Луценко збрехав, що затримати Мангера неможливо

Справу Катерини Гандзюк розслідують уже більше півроку. І за цей час було декілька спроб банально її злити. Про це неодноразово заявляли друзі загиблої. Вони вказують на млявість прокурорів, покривання політиками своїх однопартійців та сприяння підозрюваним.

Чому не затримано Мангера: абсурд від Луценка

"Навіть підозрюваного у вбивстві, навіть з очевидними знайденими в помешканні доказами вбивства, правоохоронні органи не мають права затримувати, а лише запрошувати до суду. Якщо його затримали не через декілька годин після скоєння вбивства – звичайно, це абсурд", – заявляв Генпрокурор України Юрій Луценко.

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Він назвав причини, чому прокуратура нібито не могла затримати Владислава Мангера, якому слідство закидає замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Але він назвав лише 2 причини, які дозволяють затримати людину, а про третю чомусь змовчав.

Третя обставина – це коли правоохоронні органи вважають, що особа планує ухилятися чи впливати на обставини, щоб уникнути відповідальності,

– зазначив нардеп України та правник Леонід Ємець.

Коли прокурори просили суд заарештувати Владислава Мангера, вони говорили, і про те, що побоюються що Мангер втече. Ба більше переконували, що він разом з іншим підозрюваним вже намагались підкупити і залякували свідків.

Інші підозрювані

Інший підозрюваний ймовірний організатор вбивства Олексій Левін зараз переховується за кордоном, а от інших підозрюваних у справі – Торбіна і Павловського – прокуратура затримала. Хоч і не безпосередньо під час скоєння злочину. Тож те, що прокуратура не могла затримати Мангера, а пояснення Генпрокурора дійсно абсурд – підтверджують нардепи з юридичною освітою.

Якби те, що говорив Юрій Луценко було правдою, в нас би взагалі ніхто зараз не сидів, в СІЗО не утримувався під вартою,

– підкреслила заступниця голови парламенту, юрист Оксана Сироїд.

Поки ж Мангер на свободі, і незабаром йому навіть знімуть браслет і повернуть паспорт. Водночас, прокурори вимагають суд відсторонити Мангера від посади. Він й досі очолює Херсонську облраду. Активісти вимагають цього вже кілька місяців. Донедавна Мангер входив до складу Батьківщини. Ще двоє фігурантів справи – Гордєєв і Рищук – й досі в складі БПП.

Тимошенко і Порошенко: як використати скандал

Ці політичні сили не втрачають можливості використати скандал для тиску одна на одну:

"Тимошенко встала на його захист, "Батьківщина" перетворилась на фракцію, що прихищає вбивць", – говорив голова фракції БПП Артур Герасимов. "Коли депутат вашої фракції завів в раду помічником людину, яка встановлено передавала гроші за вбивство Гандзюк, і ви його не виключили з партії", – а це говорив нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв.

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Активісти і досі вимагають аби БПП мали виключити зі своїх лав голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука, а правоохоронці перевірили їх причетність до вбивства. Та Президент на їх заклики не реагує. Керівництво БПП в парламенті від питання тікає.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним. Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.



• Владислав Мангер заявив, що має ніякого зв’язку з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

Відео: чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк