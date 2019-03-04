Навіщо Луценко збрехав, що затримати Мангера неможливо
Справу Катерини Гандзюк розслідують уже більше півроку. І за цей час було декілька спроб банально її злити. Про це неодноразово заявляли друзі загиблої. Вони вказують на млявість прокурорів, покривання політиками своїх однопартійців та сприяння підозрюваним.
Чому не затримано Мангера: абсурд від Луценка
"Навіть підозрюваного у вбивстві, навіть з очевидними знайденими в помешканні доказами вбивства, правоохоронні органи не мають права затримувати, а лише запрошувати до суду. Якщо його затримали не через декілька годин після скоєння вбивства – звичайно, це абсурд", – заявляв Генпрокурор України Юрій Луценко.
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Він назвав причини, чому прокуратура нібито не могла затримати Владислава Мангера, якому слідство закидає замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Але він назвав лише 2 причини, які дозволяють затримати людину, а про третю чомусь змовчав.
Третя обставина – це коли правоохоронні органи вважають, що особа планує ухилятися чи впливати на обставини, щоб уникнути відповідальності,
– зазначив нардеп України та правник Леонід Ємець.
Коли прокурори просили суд заарештувати Владислава Мангера, вони говорили, і про те, що побоюються що Мангер втече. Ба більше переконували, що він разом з іншим підозрюваним вже намагались підкупити і залякували свідків.
Інші підозрювані
Інший підозрюваний ймовірний організатор вбивства Олексій Левін зараз переховується за кордоном, а от інших підозрюваних у справі – Торбіна і Павловського – прокуратура затримала. Хоч і не безпосередньо під час скоєння злочину. Тож те, що прокуратура не могла затримати Мангера, а пояснення Генпрокурора дійсно абсурд – підтверджують нардепи з юридичною освітою.
Якби те, що говорив Юрій Луценко було правдою, в нас би взагалі ніхто зараз не сидів, в СІЗО не утримувався під вартою,
– підкреслила заступниця голови парламенту, юрист Оксана Сироїд.
Поки ж Мангер на свободі, і незабаром йому навіть знімуть браслет і повернуть паспорт. Водночас, прокурори вимагають суд відсторонити Мангера від посади. Він й досі очолює Херсонську облраду. Активісти вимагають цього вже кілька місяців. Донедавна Мангер входив до складу Батьківщини. Ще двоє фігурантів справи – Гордєєв і Рищук – й досі в складі БПП.
Тимошенко і Порошенко: як використати скандал
Ці політичні сили не втрачають можливості використати скандал для тиску одна на одну:
- "Тимошенко встала на його захист, "Батьківщина" перетворилась на фракцію, що прихищає вбивць", – говорив голова фракції БПП Артур Герасимов.
- "Коли депутат вашої фракції завів в раду помічником людину, яка встановлено передавала гроші за вбивство Гандзюк, і ви його не виключили з партії", – а це говорив нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв.
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Активісти і досі вимагають аби БПП мали виключити зі своїх лав голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука, а правоохоронці перевірили їх причетність до вбивства. Та Президент на їх заклики не реагує. Керівництво БПП в парламенті від питання тікає.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.
Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?
• Батько Катерини Віктор звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним. Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.
• Владислав Мангер заявив, що має ніякого зв’язку з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.
• Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".
Відео: чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк
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