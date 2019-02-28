Справа Гандзюк: Рада на три місяці продовжила роботу ТСК

Тимчасова слідча комісія, яка займається нападами на активістів, звітувала у Верховній Раді. Заслухали Борислава Березу, який є головою ТСК, а також генерального прокурора Юрія Луценка, які вимагають продовження розслідування на три місяці.

Про це розповіла журналістка 24 каналу в прямому ефірі.

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Верховна Рада продовжила на три місяці термін діяльності Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Народні депутати стверджують, що не встигли дослідити усі факти й отримати відповіді від правоохоронних органів.

Необхідно продовжити здійснення контролю за досудовим розслідуванням у Кримінальному провадженні Гандзюк та Олешко,

– повідомив Борислав Береза.

Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив причину такого довгого розслідування. За його словами, на це є три причини:

Навіть у випадку вбивства для отримання експертизи необхідно отримати рішення суду. Підозрюваного у замовленні вбивства правоохоронні органи не мають права затримувати, а повинні тільки запрошувати до суду. Проблема з оголошенням у міжнародний розшук.

Розслідування тепер пришвидшуються. Ми бачимо, що почалися слідчі дії та допити в деяких справах, які стосуються нападів на активістів, побиття, або їх поранення. Це прямий наслідок нашої роботи,

– прокоментував член ТСК Мустафа Найєм.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків, їй зробили операцію, проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.