Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Луценка через розголошення розслідування

Печерський суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти генпрокурора Юрія Луценка за розголошення даних досудового розслідування у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Масі Найєм подав заяву до ДБР стосовно Юрія Луценка ще в грудні, проте правоохоронний орган тоді відмовився реєструвати провадження, написав правозахисник на своїй сторінці у Facebook.

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"Печерський суд міста Києва зобов'язав уповноважених осіб Державного бюро розслідувань внести відомості в ЄРДР за моєю заявою про вчинення генеральним прокурором України Юрієм Луценком кримінального злочину, передбаченого статтею 387 (Розголошення даних досудового слідства) у справі Катерини Гандзюк", – написав Масі Найєм.

Через 24 години ДБР зобов'язане надати витяг з ЄРДР.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну.



Батько Катерини Гандзюк Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.