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      Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Луценка через розголошення розслідування

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      Генпрокурор Юрій Луценко
      Генпрокурор Юрій Луценко / Слово і Діло

      Печерський суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти генпрокурора Юрія Луценка за розголошення даних досудового розслідування у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

      Масі Найєм подав заяву до ДБР стосовно Юрія Луценка ще в грудні, проте правоохоронний орган тоді відмовився реєструвати провадження, написав правозахисник на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: На Луценка подали скаргу до дисциплінарної комісії за участь у форумі Порошенка

      "Печерський суд міста Києва зобов'язав уповноважених осіб Державного бюро розслідувань внести відомості в ЄРДР за моєю заявою про вчинення генеральним прокурором України Юрієм Луценком кримінального злочину, передбаченого статтею 387 (Розголошення даних досудового слідства) у справі Катерини Гандзюк", – написав Масі Найєм.

      Через 24 години ДБР зобов'язане надати витяг з ЄРДР.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну.

      Батько Катерини Гандзюк Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

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      Теги: Новини України Юрій Луценко Судді Справа Катерини Гандзюк Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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