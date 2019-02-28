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      Суд обязал ГБР возбудить дело против Луценко за разглашение расследования

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      Генпрокурор Юрий Луценко
      Генпрокурор Юрий Луценко / Слово и Дело

      Печерский суд Киева обязал Государственное бюро расследований возбудить дело против генпрокурора Юрия Луценко за разглашение данных досудебного расследования в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

      Маси Найем подал заявление в ГБР в отношении Юрия Луценко еще в декабре, однако правоохранительный орган отказался регистрировать производство, написал правозащитник на своей странице в Facebook.

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      "Печерский суд города Киева обязал уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в ЕРДР по моему заявлению о совершении генеральным прокурором Украины Юрием Луценко уголовного преступления, предусмотренного статьей 387 (Разглашение данных досудебного следствия) по делу Екатерины Гандзюк", – написал Маси Найем.

      Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР.

      Что известно про убийство Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину.

      Отец Екатерины Гандзюк Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

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      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Дело Екатерины Гандзюк Государственное бюро расследований Судьи
      Источник: 24 канал
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