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      На Луценка подали скаргу до дисциплінарної комісії за участь у форумі Порошенка

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      На Луценка подали скаргу до дисциплінарної комісії за участь у форумі Порошенка
      На Луценка подали скаргу до дисциплінарної комісії за участь у форумі Порошенка / 24 канал

      На Юрія Луценка поскаржилися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за участь у форумі Петра Порошенка. Генпрокурору закидають політичну заангажованість.

      Імовірно, це зробив колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький, який мав з ним давній конфлікт, повідомляє Zn.ua.

      Читайте також: Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка

      Він вважає, що Луценко є політично заангажованим, оскільки не може належати до політичних партій та публічно демонструвати свої політичні вподобання.

      28 січня Юрій Луценко побував на форумі чинного президента Порошенка, де з трибуни розповідав про здобутки влади та закликав не вестись на популістські заяви кандидатів. Після свого виступу Луценко заявив журналістам, що перебуває у відпустці і просто висловив свою громадянську позицію.

      Відеокоментар Юрія Луценка щодо візиту на форум Порошенка:

       


      Зазначимо, що на підтримку Порошенка Луценко наголосив: "Закликаю усіх голосувати за збереження сильної, європейської України". Натомість користувачі соцмереж висміяли цю заяву Луценка. Вони відмітили, що його присутність на форумі та деякі фрази мають явні ознаки агітації саме за Порошенка. Підбірку реакцій в соцмережі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Петро Порошенко ГПУ
      Джерело: 24 канал
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