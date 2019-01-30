Луценко відвідав форум Порошенка, хоча йому це заборонено законом

29 січня у Києві у Міжнародному виставкому центрі відбувся форум ""Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", на якому Петро Порошенко оголосив, що буде балатуватися на другий термін. На з'їзді помітили чимало відомих осіб, серед них – генеральний прокурор Юрій Луценко.

Хоча, згідно Кодексу професійної етики працівників прокуратури, йому не можна брати участь у будь-якій політичній діяльності, передвиборній агітації, демонструвати свої політичні переконання та вчиняти дії, що можуть бути розцінені як його особливе ставлення до певної політичної сили.

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На запитання журналістів "Схем": "Що генпрокурор робить на цьому заході в робочий час?" – Луценко відповів, що висловлює не лише свою громадянську позицію, але й "позицію правоохоронних органів".

Під час виступу Луценко сказав, що прийшов на форум, "тому що любить свою країну і ніколи не ухилявся від бою за неї".

Закон забороняє мені як генеральному прокурору агітувати за кандидатів у президенти, і я цього робити не буду. Чому ж я тут? Перш за все, щоб запевнити, що Україна на відміну від північного Мордору має право на вільні й демократичні вибори, де закон один для всіх. І кожен, член будь-якої команди, хто спробує отримати перемогу у незаконний спосіб, буде відповідати не після неминучої революції, а відразу після скоєння злочину,

– заяивив Луценко.

24 канал повідомляв, що Президент України Петро Порошенко оголосив про те, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах як самовисуванець. На форумі були українці з різних регіонів країни, щоправда, не всі змогли пояснити, як вони сюди потрапили та звідки у них запрошення на форум. Серед гостей заходу – чимало відомих осіб. Серед них – голова Православної церкви України митрополит Епіфаній, нардепи з фракції "Блок Петра Порошенка", члени кабміну, зокрема прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів на найвищу українську посаду. Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати мають повідомити до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.



За останніми даними, вже 39 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. Понад 23 з них вже офіційно зареєстрували.