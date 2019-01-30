Луценко посетил форум Порошенко, хотя ему это запрещено законом

29 января в Киеве в Международном выставочном центре состоялся форум ""От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок. На съезде заметили немало известных лиц, среди них – генеральный прокурор Юрий Луценко.

Хотя, согласно Кодексу профессиональной этики работников прокуратуры, ему нельзя принимать участие в любой политической деятельности, предвыборной агитации, демонстрировать свои политические убеждения и совершать действия, которые могут быть расценены как его особое отношение к определенной политической силе.

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На вопрос журналистов "Схем": "Что генпрокурор делает на этом мероприятии в рабочее время?" Луценко ответил, что "выражает не только свою гражданскую позицию, но и позицию правоохранительных органов".

Во время выступления Луценко сказал, что пришел на форум, "потому что любит свою страну и никогда не уклонялся от боя за нее".

Закон запрещает мне, как генеральному прокурору, агитировать за кандидатов в президенты, и я этого делать не буду. Почему же я здесь? Прежде всего, чтобы заверить, что Украина, в отличие от северного Мордора, имеет право на свободные и демократические выборы, где закон один для всех. И каждый член любой команды, кто попытается одержать победу незаконным способом, будет отвечать не после неизбежной революции, а сразу после совершения преступления,

– заявил Луценко.

24 канал сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах как самовыдвиженец. На форуме были украинцы из разных регионов страны, правда, не все смогли объяснить, как они сюда попали и откуда у них приглашение на форум. Среди гостей мероприятия было немало известных лиц. Среди них – глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, нардепы из фракции "Блок Петра Порошенко", члены кабмина, в частности премьер-министр Владимир Гройсман.

Что известно о выборах Президента Украины 2019 года? На этот раз украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет.

8 марта 2019 года станет известен окончательный список всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.



По последним данным, уже 39 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Более 23 из них уже официально зарегистрировали.