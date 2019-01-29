"Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко

Действующий Президент Украины Петр Порошенко наконец озвучил свои планы – решился на второй срок. Однако в украинское информационное пространство куски новой предвыборной программы Порошенко попадают давно и уверенно всевозможными доступными методами. Как же быть с новыми обещаниями Порошенко, если с доброй частью предыдущих гарант справиться так и не смог?

"АТО должно и будет длиться часы"

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Это – главное обещание Порошенко. В конце мая 2014 года тогда еще кандидат в президенты Украины заявил, что "АТО не может и не будет продолжаться два-три месяца".

Она (антитеррористическая операция – 24 канал) должна и будет длиться часы. Солдат Украины больше не будет голый, босой и голодный,

– убеждал тогда Порошенко избирателей.

Однако 30 апреля 2018 года на смену АТО пришла Операция Объединенных сил. Название изменилось, однако война продолжается до сих пор.

Еще 16 июня 2014 года СНБО поддержал план Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины. Этот план не удалось реализовать в Донецке, Луганске и других захваченных территориях. Уже 5 сентября 2014 года в Минске было заключено соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины – "Первое минское соглашение". После этой сделки, как и после других соглашений в Минске, боевые действия на Донбассе продолжались.

Продать нельзя оставить: судьба Roshen

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Уже через полтора месяца после избрания – 11 июля 2014 года – Порошенко убеждал, что процесс продажи бизнес-империи стартовал. Тогда он пообещал нанять инвестиционного консультанта. А еще, по словам гаранта, избавиться от бизнеса и посвятить себя служению народа должен был каждый член его команды.

Впоследствии Петр Порошенко решил передать корпорацию Roshen в управление слепого траста Rothschild Trust. Теперь украинский лидер убеждает, что бизнес никак не контролирует, однако несколько раз декларировал получения от него дивидендов. К слову, последний раз – полмиллиарда гривен в декабре 2018 года.

Никак не легкая судьба выпала и российской "Липецкой фабрике". Российский бизнес президента пытались продать, но в итоге предприятие просто закрыли. Однако "5 канал", официальным владельцем которого тоже является президент, не достался никому. Порошенко отказался его продать.

Доллар по 10

В апреле 2014 года Порошенко уверял, что вернет курс доллара, мол, "будет по 10". Как раз тогда первая предвыборная кампания нынешнего гаранта была в разгаре.

Я вас уверяю, что сегодня существуют все механизмы, мы все сделаем для того, чтобы курс этих позорных 13 был снижен,

– говорил тогда он.

На тот момент Россия уже оккупировала Крым и взялась за Донбасс, а экономическая ситуация в стране была на грани коллапса. Зато во время президентства Порошенко национальная валюта продолжила падение – бывало, достигала и 30 гривен за доллар.

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Дешевый газ и энергонезависимость

Такое Порошенко наобещал 10 мая 2014 года. Тогда он подвел итоги Национальных дебатов и заявил, что уже через 2 года Украина станет энергетически независимой от других государств. Зимой 2016 Петр Алексеевич назвал страну энергонезависимой от России, но вместе с тем, рассказал, что в Европе мы закупаем вдвое больше газа, чем получаем из Сибири.

Скриншот программы с предвыборными обещаниями Порошенко/ Источник: antikor.com.ua

А уже в мае того же года премьер-министр Владимир Гройсман заявил: об энергонезависимости можно будет говорить только через 3-4 года.

А еще 8 июня 2017 года президент Украины Петр Порошенко пообещал, что цена на газ будет снижена, мол, все пересчитают "в меньшую сторону". 19 октября 2018 года Кабинет Министров Украины принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года на 23,5%.

Возвращение Крыма

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Об оккупированном Россией Крыме Порошенко говорит на протяжении всех 4 лет своего президентства. К слову, именно задачу "украинского Крыма" он назвал одной из главных в 2018-ом. Впрочем, несмотря на все заявления судьба Крыма остается нерешенной.

Вместо этого глава Кремля Владимир Путин с радостью подчеркивает – Крым Украине не вернут "ни при каких обстоятельствах".

Смерть всем офшорам

Интересным пунктом тогдашней предвыборной программы Петра Порошенко стало перекрытие оффшоров. Президент так и записал официально: "Сократить количество налогов, ставки – уменьшить, все офшоры – перекрыть".

После этого произошло немало тематических скандалов.

Скриншот из первой предвыборной программы Порошенко

Один из них – с "райскими бумагами". Так, 10 мая 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных, полученную на основе "панамского архива" – оффшорного регистратора из Панамы. Через него, в частности, открывал компанию и Петр Порошенко. К слову, тогда он уже был украинским президентом. Это произошло в августе 2014 года.

Тогда в письмах юристов Порошенко, которые попали в прессу, говорилось, что компанию их клиент хочет открыть, чтобы вывести продукцию "Рошен" на мировые рынки.

Впоследствии на Банковой заговорили. По словам Порошенко, это было требованием передачи кондитерского бизнеса в "слепой траст". Мол, Rothschild Trust не работают с фирмами в украинской юрисдикции.

Сейчас Украина входит в ТОП-15 стран, (с 75 юрисдикций), пораженных недугом бегства капитала в оффшоры и налоговые гавани. Доля внешнеэкономических контрактов, в рамках которых товар проходит через компании, зарегистрированные в налоговых гаванях, превышает 80%.

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1000 гривен в день для участников АТО

За три дня до выборов во время визита в Одессу, Порошенко обещал платить участникам АТО по 1000 гривен в день.

"Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет, будут добровольцы, получать он будет тысячу гривен в день!"– говорил тогда будущий президент.

В этом году Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%. Это плюс 10 тысяч гривен на линии соприкосновения и плюс 4,5 тысячи гривен в месяц в других районах проведения операции Объединенных сил. Все равно меньше, чем обещанная Порошенко перед выборами сумма.

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