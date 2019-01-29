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      Порошенко объяснил, каким он видит мир с Россией

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      Петр Порошенко предлагает вариант "холодного мира" с Россией
      Петр Порошенко предлагает вариант "холодного мира" с Россией / Пресс-служба Президента

      Президент Петр Порошенко предлагает установить "холодный мир" с Россией с соблюдением страной-агрессором ключевого права Украины.

      Об этом украинский гарант заявил во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

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      Конечно нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. И на этой мучительной эмоции неутомимо играет российская пропаганда. Естественно, что тема войны и мира – одна из главных на выборах. Народ будет выбирать не просто Президента, а Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил,
      – подчеркнул Порошенко.

      Он добавил, что враг пришел к нам не за Крымом или Донбассом, а "за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов".

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      Мир – полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. И ничего другого. Мир – это безоговорочное признание Москвой нашего права идти своим путем. И мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы, куда нам идти. Это право исключительно украинского народа. И этот путь называется "Прочь от Москвы",
      – сказал он.

      Напомним, ранее сообщалось, что в Организации безопасности и сотрудничества в Европе подготовили новый план по урегулированию конфликта на Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям. Предполагается, что в процессе примут участие ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза.

      Согласно новому мирноум плану по Донбассу, ООН и ОБСЕ будут работать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем. Вышесказанное касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах. О вероятной численности военной и полицейской миссии ООН на Донбассе, то ее пока не подсчитали. Пока что заявляют, что количество миротворцев не будет превышать 20 тысяч человек, или будет даже меньше.

      Также напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что силы ООН совместно с ОБСЕ могут быть интересной опцией.

      Что известно про введение миротворческого контингента на Донбассе?В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      По убеждению России, миротворческие силы на Донбасс следует ввести только для защиты сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. Взамен Украина предлагает, чтобы те зашли на всю территорию региона, включая неконтролируемый участк украинско-российской границы. По словам Киева, такой шаг является необходимым, чтобы Россия не могла поставлять оружие и военных на Донбасс и Луганщину.

      Ранее Петр Порошенко заявлял, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокировки этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума, а затем выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, Россия должна объяснить всему миру, почему они против.

       

      Теги: Операция Объединенных сил Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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