Порошенко пояснив, яким він бачить мир із Росією

Президент Петро Порошенко пропонує встановити "холодний мир" із Росією із дотриманням країною-агресором ключового права України.

Про це український гарант заявив під час виступу на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

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Звичайно нам потрібен мир із Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. І на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда. Природно, що тема війни та миру – одна із головних на виборах. Народ обиратиме не просто Президента, а Верховного Головнокомандувача Збройних Сил",

– наголосив Порошенко.

Він додав, що ворог прийшов до нас не по Крим чи Донбас, а "по всю Україну, аби повернути втікачку до тюрми народів".

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Мир – повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. І нічого іншого. Мир – це беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом. І ми маємо зробити все, щоб ніколи більше Україна не мусила питати в Москви, куди нам іти. Це право виключно українського народу. І цей шлях називається "Геть від Москви",

– сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Організації безпеки та співробітництва у Європі підготували новий план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, який має прийти на зміну мінським угодам. Передбачається, що у процесі братимуть участь ОБСЄ, ООН та спеціально створене агенство Євросоюзу.



Відповідно до нового мирного плану щодо Донбасу, ООН і ОБСЄ функціонуватимуть не паралельно, а разом під спільним керівництвом на чолі з так званим спеціальним представником. Вищезазначене стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і спостережної місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Щодо ймовірної чисельності військової та поліцейської місії ООН на Донбасі, то її наразі не підрахували. Поки що заявляють, що кількість миротворців не перевищуватиме 20 тисяч осіб, або буде навіть меншою.



Також нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що потужності ООН спільно з ОБСЄ можуть бути цікавою опцією.

Що відомо про запровадження миротворчого контингенту на Донбасі?У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".



На переконання Росії, миротворчі сили на Донбас слід ввести лише для для захисту працівників ОБСЄ на лінії розмежування. Натомість Україна пропонує, аби ті зайшли на усю територію регіону, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. За словам Києва, такий крок є необхідним, аби Росія не могла постачати зброю та військових на Донеччину та Луганщину.



Раніше Петро Порошенко заявляв, що запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму, відтак виступала гарантом безпеки України. Тому, за словами глави держави, Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти.