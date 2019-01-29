Українське військо відбило атаку ворога на Донбасі: серед окупантів є втрати
Минулої доби, 29 січня, окупанти на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь. Бійцям ЗСУ довелось застосувати чергові вогневі засоби. Жоден український захисник не постраждав, а от ряди окупантів поріділи.
Ворог з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських військових в районі населеного пункту Широкине і Травневе; з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка та Кримського; з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новотошківське.
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Аби "заспокоїти" проросійських бойовиків, українські військові застосували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, двох окупантів було знищено та один отримав поранення.