Украинская армия отразило атаку врага на Донбассе: среди оккупантов есть потери

За прошедшие сутки, 29 января, оккупанты на Донбассе пять раз открывали огонь. Бойцам ВСУ пришлось применить дежурные огневые средства. Ни один украинский защитник не пострадал, а вот ряды оккупантов поредели.

Враг из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино и Майское; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка и Крымского; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новотошковское.

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Чтобы "успокоить" пророссийских боевиков, украинские военные применили дежурные огневые средства.

По данным разведки, двух оккупантов уничтожили и один получил ранения.