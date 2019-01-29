08:37
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Украинская армия отразило атаку врага на Донбассе: среди оккупантов есть потери

      139 Читати новину українською
      ООС (иллюстративное фото)
      ООС (иллюстративное фото) / Минобороны

      За прошедшие сутки, 29 января, оккупанты на Донбассе пять раз открывали огонь. Бойцам ВСУ пришлось применить дежурные огневые средства. Ни один украинский защитник не пострадал, а вот ряды оккупантов поредели.

      Враг из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино и Майское; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка и Крымского; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новотошковское.

      Читайте также: ПсевдоАТОтошник получил лакомый кусок земли от председателя Львовской ОГА: детали расследования

      Чтобы "успокоить" пророссийских боевиков, украинские военные применили дежурные огневые средства.

      По данным разведки, двух оккупантов уничтожили и один получил ранения.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      сегодня , 07:55 Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      273
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 2534
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 января , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 358
      NASA будет защищать Землю от астероидов
      28 января , 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
      Борис Немировський 103
      Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      28 января , 22:01 Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      Ольга Черненко 1442
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 24 января: Украину охватит мокрый снег и дождь
       24 января , 09:07
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      "Король футбола" бросил вызов Неймару – бразилец должен побить исторический рекорд
       19 октября 2018 , 17:27
      Швед, Лебеденко и еще несколько игроков не полетели с "Карпатами" на сборы – "львы" уже отправились в Турцию
       20 января , 10:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук