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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Порошенко объявил, что пойдет в президенты во второй раз

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      Порошенко идет в президенты Украины 2019 во второй раз - заявление Порошенко
      Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента / GettyImages

      Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и будет участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта, как самовыдвиженец.

      Такое заявление он сделал в рамках выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

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      "Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", – подчеркнул политик.

      Кроме того, Порошенко попросил у избирателей мандат на то, чтобы "гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца".

      Вместе с тем президент подчеркнул, что благосостояние, безопасность, порядок – не менее важны, чем армия, язык, вера, "чтобы над крепким фундаментом, который мы заложили за пять лет, свести добротные стены и надежную крышу".

      Также действующий гарант представил и свою предвыборную программу.

      Что известно о выборах Президента Украины 2019?На этот раз украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет.

      8 марта 2019 года станет известным окончательный перечень всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

      По последним данным, уже 39 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Более 20 из них уже официально зарегистрировали.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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