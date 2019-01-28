Какие главные козыри Порошенко использует до выборов: ответ эксперта

29 января действующий глава государства Петр Порошенко должен объявить о втором походе на пост Президента Украины. Для этого он собирает форум "От Крут до Брюсселя". Журналисты убеждены, что президент намеренно оттягивал этот день, якобы, хотел дождаться, какие козыри раскроют конкуренты.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

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"Слухи об участии Петра Порошенко в президентских выборах являются основательными. У президента остались активно не привлеченными два козыря. Прежде всего – это армия. В ударный момент президентской кампании мы часто будем видеть Порошенко в камуфляже и ближе к передовой", – пояснил Швец.

По его словам, также будет продвигаться идея внесения в Конституцию пунктов о пути в Евросоюз и НАТО.

Если проанализировать программу Зеленского или Тимошенко, то они все хотят в НАТО, в Европу и так далее. Здесь действующий президент будет отличаться разве тем, что во время его правления был введен режим "безвиза", а потому он, якобы, опытный в этом вопросе,

– сказал эксперт.

Он также добавил, что у Петра Порошенко есть много специальных людей, которые ведут борьбу с конкурентами.



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