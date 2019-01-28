Які головні козирі Порошенко використає до виборів: відповідь експерта

29 січня чинний голова держави Петро Порошенко має оголосити про другий похід на посаду Президента України. Для цього він збирає форум "Від Крут до Брюсселю". Журналісти переконані, що президент навмисно відтягував цей день, нібито, хотів дочекатися, які козирі розкриють конкуренти.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

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"Чутки про участь Петра Порошенка у президентських виборах є ґрунтовними. У президента залишились активно не залученими два козирі. Насамперед – це армія. В ударний момент президентської кампанії ми часто будемо бачити Порошенка у камуфляжі й ближче до передової", – пояснив Швець.

За його словами, також буде просуватись ідея внесення в Конституцію пунктів про шлях до Євросоюзу і НАТО.

Якщо проаналізувати програму Зеленського чи Тимошенко, то вони всі хочуть до НАТО, в Європу і так далі. Тут чинний президент буде відрізнятись хіба тим, що під час його правління був введений режим "безвіз", а тому він, нібито, досвідченіший у цьому питанні,

– сказав експерт.

Він також додав, що в Петра Порошенка є багато спеціальних людей, які ведуть боротьбу з конкурентами.



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