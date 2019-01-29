Порошенко оголосив, що йтиме в президенти вдруге

Чинний президент України Петро Порошенко оголосив про те, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах, які відбудуться 31 березня, як самовисуванець.

Таку заяву він зробив у рамках виступу на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

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"Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене ухвалити рішення кандидувати ще раз на посаду президента України", – наголосив політик.

Крім того, Порошенко попросив у виборців мандат на те, щоб "гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни та принести вигідний Україні мир, щоб завершити побудову сильної успішної держави, здатної забезпечити порядок, добробут і безпеку кожного українця".

Водночас президент наголосив, що добробут, безпека, порядок – не менш важливі, ніж армія, мова, віра, "щоб над міцним фундаментом, який ми заклали за п’ять років, звести добротні стіни та надійний дах".

Також чинний гарант презентував і свою передвиборчу програму.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року? Цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.



8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів на найвищу українську посаду. Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати мають повідомити до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.



За останніми даними, вже 39 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. Понад 20 з них вже офіційно зареєстрували.