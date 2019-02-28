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      Дело Гандзюк: Рада на три месяца продлила работу ВСК

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      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / theworldnews.net

      Временная следственная комиссия, которая занимается нападениями на активистов, отчитывалась в Верховной Раде. Заслушали Борислава Березу, который является председателем ВСК, а также генерального прокурора Юрия Луценко, которые требуют продолжения расследования на три месяца.

      Об этом рассказала журналистка 24 канала в прямом эфире.

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      Верховная Рада продлила на три месяца срок деятельности временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Народные депутаты утверждают, что не успели исследовать все факты и получить ответы от правоохранительных органов.

      Необходимо продолжить осуществление контроля за досудебным расследованием в Уголовном производстве Гандзюк и Олешко,
      – сообщил Борислав Береза.

      Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил причину такого долгого расследования. По его словам, на это есть три причины:

      1. Даже в случае убийства для получения экспертизы необходимо получить решение суда.
      2. Подозреваемого в заказе убийства правоохранительные органы не имеют права задерживать, а должны только приглашать в суд.
      3. Проблема с объявлением в международный розыск.

      Расследования теперь ускоряются. Мы видим, что начались следственные действия и допросы в некоторых делах, касающихся нападений на активистов, избиения, или их ранения. Это прямое следствие нашей работы,
      прокомментировал член ВСК Мустафа Найем.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?​Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Гандзюк подверглась многочисленным ожогам, ей сделали операцию, однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

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      Теги: Новости Украины Дело Екатерины Гандзюк Мустафа Найем Верховная Рада Юрий Луценко Борислав Береза
      Источник: 24 канал
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