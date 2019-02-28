Дело Гандзюк: Рада на три месяца продлила работу ВСК

Временная следственная комиссия, которая занимается нападениями на активистов, отчитывалась в Верховной Раде. Заслушали Борислава Березу, который является председателем ВСК, а также генерального прокурора Юрия Луценко, которые требуют продолжения расследования на три месяца.

Об этом рассказала журналистка 24 канала в прямом эфире.

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Верховная Рада продлила на три месяца срок деятельности временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Народные депутаты утверждают, что не успели исследовать все факты и получить ответы от правоохранительных органов.

Необходимо продолжить осуществление контроля за досудебным расследованием в Уголовном производстве Гандзюк и Олешко,

– сообщил Борислав Береза.

Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил причину такого долгого расследования. По его словам, на это есть три причины:

Даже в случае убийства для получения экспертизы необходимо получить решение суда. Подозреваемого в заказе убийства правоохранительные органы не имеют права задерживать, а должны только приглашать в суд. Проблема с объявлением в международный розыск.

Расследования теперь ускоряются. Мы видим, что начались следственные действия и допросы в некоторых делах, касающихся нападений на активистов, избиения, или их ранения. Это прямое следствие нашей работы,

– прокомментировал член ВСК Мустафа Найем.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?​Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Гандзюк подверглась многочисленным ожогам, ей сделали операцию, однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.