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      Дело об убийстве Гандзюк: суд отказался продлевать меру пресечения Мангеру

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      Владислав Мангер и его адвокаты
      Владислав Мангер и его адвокаты / 24 канал

      Суд не продлил меру пресечения для главы Херсонского областного совета Владислава Мангера – подозреваемого в причастности к заказу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Хотя прокуроры уверяли суд, что Мангер может уйти от следствия или оказать влияние на следствие и свидетелей.

      Решение о непродлении действия меры пресечения еще на 60 дней принял судья Марьян Головчак.

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      Прокурор Виктория Калита как представитель стороны обвинения просила продлить меру пресечения еще на 60 дней. А именно: запретить выезд за пределы Херсона без разрешения следователей, надеть электронный браслет, сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами дела. Ведь в противном случае Мангер будет возможность влиять на следствие и свидетелей.

      Прокурор
      Прокуроры требовали продлении меры пресечения для Владислава Мангера

      Напомним, 15 февраля 2019 года суд решил арестовать Мангера с правом внесения залога, в тот же день залог внесли и подозреваемый вышел на свободу. Правда, на него надели электронный браслет.

      Сторона защиты в лице адвоката Дмитрия Ильченко убедила суд, что продлевать меру пресечения не следует. Будто бы указанные обвинением риски необоснованные, а сам Мангер ведет себя так, чтобы не вызывать никаких нареканий.

      Суд
      Суд решил меру пресечения Мангер не продлевать

      Таким образом, в настоящее время Владислав Мангер практически ничем не ограничен в передвижении, кроме обязательства посещать судебные заседания и следственные действия. Залог будет сохраняться на казначейском счете, а электронный браслет, по словам адвоката Ильченко, Мангер даже не снимал. Потому что это должны сделать уполномоченные на такие действия лица.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Каким образом Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. Сам Левин бежал за границу, он объявлен в розыск.

      • Владислав Мангер заявил, что не состоит ни в какой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • Екатерина Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в "крышевании" этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Судьи Дело Екатерины Гандзюк Владислав Мангер Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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