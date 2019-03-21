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      У посольстві США прокоментували скандальну заяву Луценку

      381 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / 24 Канал

      Там наголосили, що заява генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що чинний посол Сполучених Штатів Америки Марі Йованович передала йому переліку "недоторканних" для правосуддя осіб не відповідає дійсності.

      На запит ТСН щодо цього наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності і мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

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      У посольстві, зокрема, додали, що звинувачення на адресу представників США є виявом корупції.

      Такі атаки поглиблюють нашу рішучість допомогти Україні в досягненні перемоги у боротьбі з корупцією,
      – наголосили дипломати.

      Вони також пояснили, що такі заяви зроблені у засобах масової інформації Сполучених Штатів не робить їх правдивими.

      Дипломати зазначили, що аби досягти успіху Україна "потребує відданих урядовців та сильних антикорупційних інституцій". Вони наголосили, що США неухильно дотримується взятих на себе зобов’язань, зокрема і фінансової підтримки необхідної для розвитку України змін у системі правосуддя, однак розподіляє кошти з огляду на потреби.

      В разі відсутності політичної волі, наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо свою відповідальність перед платниками податків США і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть зробити позитивний результат,
      – зазначили в посольстві.

      Нагадаємо, що очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

      blog_ava
      Луценко заявив, що посол США Йованович надала йому список "недоторканих"
      20 березня
      3183
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Новини США ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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