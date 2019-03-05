У США вимагають від України звільнити Холодницького з посади голови САП

В Україні необхідно замінити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Такий крок треба зробити задля цілісності антикорупційних інституцій, заявила посол США в Україні Марі Йованович.

"Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи", – зазначила посол у своєму виступі.

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Щодо винних у корупції повинне проводитися розслідування, суд, і якщо провина доведена, винуватці мають потрапити за ґрати, додала посол США.

"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури мають бути присутні і працювати ефективно", – наголосила Йованович.

Відеокоментар Марі Йованович:

У цьому ж виступі посол США заявила, що українська влада повинна ретельно перевірити підприємства держконцерну "Укроборонпром" та розслідувати факти можливої корупції у галузі оборони. Ці факти були оприлюднені у третій частині програми команди журналістських розслідувань Bihus.Info.

Чому у США зажадали звільнення Холодницького? Усе через так звану акваріумну справу. У березні 2018 року у кабінеті керівника САП знайшли "жучок" для прослуховування, який заклали в акваріум. Прослушку проводила ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти Холодницького.



НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурнатам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності. Мовилося про 5 справ: спроба хабаря в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун; 2 епізоди, де може фігурувати депутат з "Народного фронту" Георгій Логвінський; справа щодо авто екс-очільниці НАЗК Наталії Корчак та справа міського голови Одеси Геннадія Труханова.



Скандал зрештою зам’яли, а голова НАБУ Артем Ситник і Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій.