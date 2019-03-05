Йовановіч: Україна повинна розсекретити державні замовлення в оборонній галузі

Українська влада повинна ретельно перевірити підприємства державного концерну "Укроборонпром". А також розслідувати факти можливої корупції у галузі оборони, оприлюднені в понеділок, 4 березня, в третій частині програми команди журналістських розслідувань Bihus.Info. На цьому наполягає посол США в Україні Марі Йованович.

Про це посол заявила під час інформаційного марафону "Діалоги в часі" у Києві 5 березня, повідомив Інтерфакс.

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Посол пояснила, що такі кроки влади сприяли б "прозорості й боротьбі з корупцією в оборонному секторі".

Уряд України має здійснити аудит "Укроборонпрому" та розсекретити держоборонзамовлення до максимально можливої межі,

– заявила Йовановіч.

І додала: "Таким чином і ліки, і зброя будуть прозоро потрапляти до рук українських бійців".

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

• На початку війни на Донбасі група молодиків скуповує військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Учасники групи накручують ціну в рази і за змовою з керівництвом концерну "Укроборонпром" продають на його ж заводи.

• До групи входять: заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков та інші. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати.

• Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. До того ж Ігор Гладковський метою розслідування журналістів вважає дискредитацію чинного президента під час виборчої кампанії.

• 4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з РНБО та інших посад, пов'язаних з оборонною галуззю. Цього ж дня виходить третя частина гучного розслідування Bihus.Info.

Відео третьої частини розслідування журналістів щодо корупції в "Укроборонпромі":