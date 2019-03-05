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      Йованович: Украина должна рассекретить государственные заказы в оборонной отрасли

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      Мари Йованович, посол США в Украине
      Мари Йованович, посол США в Украине / "Думская"

      Украинская власть должна тщательно проверить предприятия государственного концерна "Укроборонпром". А также расследовать факты возможной коррупции в области обороны, обнародованные в понедельник, 4 марта, в третьей части программы команды журналистских расследований Bihus.Info. На этом настаивает посол США в Украине Мари Йованович.

      Об этом посол заявила во время информационного марафона "Диалоги во времени" в Киеве 5 марта, сообщил Интерфакс.

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      Посол объяснила, что такие шаги власти способствовали бы "прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе".

      Правительство Украины должно осуществить аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказы до максимально возможного предела,
      – заявила Йованович.

      И добавила: "Таким образом и лекарства, и оружие будут прозрачно попадать в руки украинских бойцов".

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":

      • В начале войны на Донбассе группа людей скупает военные запчасти в российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Участники группы накручивают цену в разы и по сговору с руководством концерна "Укроборонпром" продают на его же заводы.

      • В группу входят: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и другие. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод гаранта "Кузница на Рыбацком".

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты.

      • Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал. К тому же Игорь Гладковский целью расследования журналистов считает дискредитацию действующего президента во время избирательной кампании.

      • 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с СНБО и других должностей, связанных с оборонной отраслью. В этот же день выходит третья часть нашумевшего расследования Bihus.Info.

      Видео третьей части расследования журналистов о коррупции в "Укроборонпроме":

       

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      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости США
      Источник: 24 Канал
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