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      Почему Порошенко уволил бывшего партнера Гладковского: названы несколько версий

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      Порошенко мог знать о коррупции Гладковского
      Порошенко мог знать о коррупции Гладковского / 24 канал

      У Порошенко было несколько причин для увольнения первого заместителя секретаря СНБО Гладковского, которого подозревают в коррупции. Скандал ударит по рейтингу Порошенко, особенно, если будет его продолжение.

      Об этом 24 каналу рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

      С точки зрения пиара и политических интересов увольнение Гладковского – сброс балласта. Порошенко ампутировал Гладковского, как зараженный орган,
      – отмечает Фесенко.

      Как объясняет политолог, в окружении Порошенко поняли, что патриотический электорат очень негативно воспринял историю с коррупцией в "Укроборонпроме". Порошенко надо демонстрировать радикальность действий – что он не пожалеет друга и бывшего партнера. Иначе обвинения в бизнесе на крови будут бить по Порошенко. Увольнение Гладковского – способ самосохранения для Порошенко, нейтрализация рисков и угроз в связи с президентскими выборами.

      Читайте также: Расследование о коррупции в "Укроборонпроме": Гладковский-младший ответил журналистам

      Во-вторых, по мнению эксперта, скандал в "Укроборонпроме" плюс отмена Конституционным судом закона о наказании чиновников за незаконное обогащение вызвали сильное недовольство западных партнеров. Скорее всего, Порошенко уже получил раздраженную реакцию и из Вашингтона, и из Брюсселя, может, и из Берлина. Надо было показать, что он борется с коррупцией.

      Владимир Фесенко не исключает того, что Порошенко мог знать о коррупционных схемах. Об этом говорят несколько факторов. Сначала власть отрицала обвинения. Через несколько дней генпрокурор Юрий Луценко заявил, что идет расследование, и часть обвинений в адрес директоров оборонных заводов подтверждается.

      У Порошенко, говорит эксперт, могли провести дополнительную проверку. Гладковский, особенно его сын Игорь, могли "крысятничать". Брали больше, а отдавали мало. Если эта версия верна, то это объясняет, почему Порошенко уволил Гладковского. Порошенко, отмечает специалист, сейчас в очень раздражающем состоянии. Особенно из-за того, что его подставили перед выборами. А если еще и стало ясно, что Гладковские не поделились, то это раздражение могло все вылиться в адрес бывшего партнера.

      Скандал в "Укроборонпроме" может похоронить надежду Порошенко на выход во второй тур. Рейтинги могут снизиться, тем более, если история будет продолжаться и усиливаться. Впрочем, Порошенко продолжает активную кампанию и может попробовать добавить себе баллы. Хотя февральские рейтинги Порошенко не выросли,
      – замечает Владимир Фесенко.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальском".

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно "Оптима". Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал. По убеждению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

      * 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского.

      Вторая часть расследования об "Укроборонпроме": смотрите видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Коррупционные схемы в Укроборонпроме Петр Порошенко СНБО
      Источник: 24 канал
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