Чому Порошенко звільнив колишнього партнера Гладковського: названо кілька версій

У Порошенка було кілька причин для звільнення першого заступника секретаря РНБО Гладковського, якого підозрюють у корупції. Скандал вдарить по рейтингу Порошенка, особливо, якщо буде його продовження.

Про це 24 каналу розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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З точки зору піару і політичних інтересів звільнення Гладковського – скидання баласту. Порошенко ампутував Гладковського, як заражений орган,

– зазначає Фесенко.

Як пояснює політолог, в оточенні Порошенка зрозуміли, що патріотичний електорат дуже негативно сприйняв історію з корупцією в "Укроборонпромі". Порошенку треба демонструвати радикальність дій – що він не пошкодує друга і колишнього партнера. Інакше звинувачення в бізнесі на крові битимуть по Порошенку. Звільнення Гладковського – спосіб самозбереження для Порошенка, нейтралізація ризиків і загроз у зв'язку з президентськими виборами.

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По-друге, на думку експерта, скандал в "Укроборонпромі" плюс скасування Конституційним судом закону про покарання чиновників за незаконне збагачення викликали сильне невдоволення західних партнерів. Швидше за все, Порошенко вже отримав роздратовану реакцію і з Вашингтона, і з Брюсселя, може, і з Берліна. Треба було показати, що він бореться з корупцією.

Володимир Фесенко не виключає того, що Порошенко міг знати про корупційні схеми. Про це говорить кілька факторів. Спочатку влада заперечувала звинувачення. Через кілька днів генпрокурор Юрій Луценко заявив, що йде розслідування, і частина звинувачень на адресу директорів оборонних заводів підтверджується.

У Порошенка, говорить експерт, могли провести додаткову перевірку. Гладковський, особливо його син Ігор, могли "крисятничати". Брали більше, а віддавали мало. Якщо ця версія правильна, то це пояснює, чому Порошенко звільнив Гладковського. Порошенко, зазначає фахівець, зараз у дуже дратівливому стані. Особливо через те, що його підставили перед виборами. А якщо ще й стало ясно, що Гладковські не поділилися, то це роздратування могло все вилитися на адресу колишнього партнера.

Скандал в "Укроборонпромі" може поховати надію Порошенка на вихід у другий тур. Рейтинги можуть знизитися, тим більше, якщо історія триватиме далі і посилюватиметься. Втім, Порошенко продовжує активну кампанію і може спробувати додати собі балів. Хоча лютневі рейтинги Порошенка не виросли,

– зауважує Володимир Фесенко.

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено "Оптима". Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. На переконання Ігоря Гладковського, метою розслідування журналістів була дискредитація чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії.

• 4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковсього.

Друга частина розслідування про "Укроборонпром": дивіться відео