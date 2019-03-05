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      В США требуют от Украины уволить Холодницкого с должности главы САП

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      В Украине необходимо заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, заявила посол США
      В Украине необходимо заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, заявила посол США / Facebook-страница Холодницкого

      В Украине необходимо заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Такой шаг нужно сделать ради целостности антикоррупционных институтов, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

      "Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", – отметила посол в своем выступлении.

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      В отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд, и если вина доказана, виновные должны попасть за решетку, добавила посол США.

      "Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", – подчеркнула Йованович.

      Видеокомментарий Мари Йованович:

      В этом же выступлении посол США заявила, что украинская власть должна тщательно проверить предприятия госконцерна "Укроборонпром" и расследовать факты возможной коррупции в сфере обороны. Эти факты были обнародованы в третьей части программы команды журналистских расследований Bihus.Info.

      Почему в США потребовали увольнения Холодницкого?
      Все из-за так называемого аквариумного дела. В марте 2018 года в кабинете руководителя САП нашли "жучок" для прослушивания, который заложили в аквариум. Прослушку проводила ГПУ по просьбе НАБУ, которое открыло производство против Холодницкого.

      НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурнатам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности. Говорилось о 5 делах: попытка дачи взятки и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун; 2 эпизода, где может фигурировать депутат из "Народного фронта" Георгий Логвинский; дело относительно авто экс-главы НАПК Натальи Корчак и дело городского головы Одессы Геннадия Труханова.

      Скандал в итоге замяли, а председатель НАБУ Артем Сытник и Холодницкий заявили, что не имеют друг к другу претензий.

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      Теги: САП Коррупция Новости Украины Новости политики Новости США Назар Холодницкий
      Источник: 24 Канал
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