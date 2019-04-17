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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Звільнення Савченко – страшний удар по Луценкові, – експерт

      13 Читать новость на русском
      Юрій Луценко не зібрав достатньої доказової бази проти Надій Савченко?
      Юрій Луценко не зібрав достатньої доказової бази проти Надій Савченко? / Фото з відкритих джерел

      Звільнення Надії Савченко і Володимира Рубана з-під варти – спосіб боротьби з Луценком і Грицаком. Це їхнє покарання. Луценко і Грицак тепер не потрібні ні Порошенкові, ні Зеленському.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Юрій Луценко і Василь Грицак доводили всім, що готувався державний переворот. Таким не можна жартувати. Тепер маятник хитнувся в інший бік, і в них будуть неприємності. Звинуватити нардепа в теракті проти Верховної Ради і спробі держперевороту і не знайти доказів – поразка,
      – наголошує Віктор Небоженко.

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      За його словами, це не судова справедливість. Ніхто не збирався жаліти Савченко та Рубана. Все впирається в політичне майбутнє генпрокурора і глави СБУ. Можливо, вони вже з кимось домовилися щодо свого майбутнього при новому президенті.

      Звільнення Савченко і Рубана – страшний удар по Луценку. Навіть якщо він приведе завтра Зеленському зв'язкового Порошенка, генпрокурору це не допоможе,
      – вважає Небоженко.

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      В чому підозрюють Надію Савченко? Народного депутата Надію Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

      22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. Нардепа затримали одразу в українському парламенті.

      6 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко разом з колишнім керівником організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном випустили з-під арешту. Таке рішення Броварський міський суд (Київська область) ухвалив у зв'язку із закінченням терміну арешту.

      Звільнення Надії Савченко з-під варти. Відео

      Воля

      Опубліковано Vira Savchenko Понеділок, 15 квітня 2019 р.

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Володимир Рубан Надія Савченко Юрій Луценко Василь Грицак
      Джерело: 24 канал
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