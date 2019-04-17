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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Освобождение Савченко – страшный удар по Луценко, – эксперт

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      Юрий Луценко не собрал достаточной доказательной базы против Надежд Савченко?
      Юрий Луценко не собрал достаточной доказательной базы против Надежд Савченко? / Фото из открытых источников

      Освобождение Надежды Савченко и Владимира Рубана из-под стражи – способ борьбы с Луценко и Грицаком. Это их наказание. Луценко и Грицак теперь не нужны ни Порошенко, ни Зеленскому.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      Юрий Луценко и Василий Грицак доказывали всем, что готовился государственный переворот. Таким нельзя шутить. Теперь маятник качнулся в другую сторону, и в них будут неприятности. Обвинить нардепа в теракте против Верховной Рады и попытке госпереворота и не найти доказательств – поражение,
      – отмечает Виктор Небоженко.

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      По его словам, это не судебная справедливость. Никто не собирался жалеть Савченко и Рубана. Все упирается в политическое будущее генпрокурора и главы СБУ. Возможно, они уже с кем-то договорились относительно своего будущего при новом президенте.

      Освобождение Савченко и Рубана – страшный удар по Луценко. Даже если он приведет завтра Зеленскому связочного Порошенко, генпрокурору это не поможет,
      – считает Небоженко.

      В чем подозревают Надежду Савченко?
      Народного депутата Надежду Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

      22 марта Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Нардепа задержали сразу в украинском парламенте.

      6 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко вместе с бывшим руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном выпустили из-под ареста. Такое решение Броварской городской суд (Киевская область) принял в связи с истечением срока ареста.

      Освобождение Надежды Савченко из-под стражи. видео

      Воля

      Опубліковано Vira Savchenko Понеділок, 15 квітня 2019 р.

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Новости политики Новости Украины Владимир Рубан Надежда Савченко Юрий Луценко Василий Грицак
      Источник: 24 канал
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