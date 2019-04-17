Освобождение Савченко – страшный удар по Луценко, – эксперт

Освобождение Надежды Савченко и Владимира Рубана из-под стражи – способ борьбы с Луценко и Грицаком. Это их наказание. Луценко и Грицак теперь не нужны ни Порошенко, ни Зеленскому.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Юрий Луценко и Василий Грицак доказывали всем, что готовился государственный переворот. Таким нельзя шутить. Теперь маятник качнулся в другую сторону, и в них будут неприятности. Обвинить нардепа в теракте против Верховной Рады и попытке госпереворота и не найти доказательств – поражение,

– отмечает Виктор Небоженко.

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По его словам, это не судебная справедливость. Никто не собирался жалеть Савченко и Рубана. Все упирается в политическое будущее генпрокурора и главы СБУ. Возможно, они уже с кем-то договорились относительно своего будущего при новом президенте.

Освобождение Савченко и Рубана – страшный удар по Луценко. Даже если он приведет завтра Зеленскому связочного Порошенко, генпрокурору это не поможет,

– считает Небоженко.

В чем подозревают Надежду Савченко?

Народного депутата Надежду Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.



22 марта Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Нардепа задержали сразу в украинском парламенте.



6 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко вместе с бывшим руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном выпустили из-под ареста. Такое решение Броварской городской суд (Киевская область) принял в связи с истечением срока ареста.

Освобождение Надежды Савченко из-под стражи. видео