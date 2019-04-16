Савченко и Рубана суд освободил из-под стражи

В Киевской области Броварской городской суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко. Также вместе с ней на свободу вышел бывший руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Оба подозреваются в организации теракта в центре Киева.

Такое решение суд принял в связи с истечением срока ареста, который завершился в 00:00 16 апреля 2019 года. Перед этим судьи не продлили как Савченко, так и Рубану меру пресечения.

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Суд освобождает обвиняемых Рубана Владимира и Савченко Надежду из-под стражи. Пожалуйста, дайте возможность Рубану Владимиру уйти и покинуть зал суда,

– заявила судья Броварского городского суда.

Сама Савченко, комментируя свое освобождение, подчеркнула, что " будет бороться за Украину". Также она заявила, что докажет свою невиновность и выиграет суд.

Трансляцию с заседания суда вела сестра Надежды Савченко – Вера.

Об освобождении Рубана также сообщил его адовкат Валентин Рыбин, так и отец юриста – Владимир.

По информации "Цензор.нет", у прокуроров была возможность внести новое ходатайство о продлении подозреваемым меры пресечения, но у них не оказалось заранее подготовленного бланка ходатайства, датированного 16 апреля. Впрочем, прокуроры могут требовать избрания нового пресечения для Савченко и Рубана на следующем заседании.

Также суд поставил вопрос о возможности продолжения подготовительного заседания по рассмотрению обвинительного акта. Но из-за отсутствия в зале адвоката Рубана Шевчука было принято решение о перерыве. Поэтому, суд завершил заседание.

По словам Валентина Рыбина, обвинительный акт Рубану вручили только 21 января 2019 года. Что касается Савченко, то ей несколько раз продлевали срок содержания под стражей. Последний раз это произошло 15 февраля. Тогда народному депутату продлили арест на 2 месяца. На этом же заседании рассматривали дело Рубана, и суд объявил аналогичное решение.



Кто такой Владимир Рубан?

Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", который участвовал в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий.



Родился в семье военных. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1989 году сменил фамилию Гарбузюк на Рубан. Служил на летно-командных должностях в различных частях. Уволен в запас в Коломые 8 июля 1991 года в звании старшего лейтенанта. Работал на руководящих должностях в коммерческих и общественных организациях, государственных структурах. Окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Сам себя позиционировал как "генерал-полковник", однако в СБУ эту информацию давно опровергают и называют приписывание ему такого звания безосновательным. Позже Рубан также заявлял, что не такой уж он и генерал, хотя говорил об этом не настолько громко, чтобы услышали все СМИ в стране.



Что известно о его задержании?

8 марта 2018 года его задержали, когда он перевозил с оккупированной территории большой арсенал оружия, среди которого, в частности были разные типы стрелкового вооружения и боекомплекта к ним, боекомплекта к минометам и противотанковых гранатометов, одноразовые РПГ, гранаты и, в том числе, миномет, который собирают оккупанты в ОРДЛО. Все это он пытался провезти с оккупированных территорий через пункт пропуска Майорск, рядом с оккупированной Горловкой в ​​Донецкой области. По данным военной прокуратуры оружие Рубан приобрел в оккупированных Горловке и Макеевке. После этого перевез ее в серую зону. А уже оттуда планировал перевезти на неоккупированную часть Украины. В итоге ему объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.



Какое отношение имеет Надежда Савченко к Владимиру Рубану?

Надежду Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.