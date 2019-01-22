Як Кремль використовував Надію Савченко задля знищення України: резонанса заява Луценка

Генпрокурор Юрій Луценко не вважає нардепку без мандата Надію Савченко агентом Кремля, натомість таким він називає її керівника щодо теракту у центрі Києва Володимира Рубана. На його переконання, Москва використовує Савченко через Рубана, який координує її дії, щоб знищити Україну.

Таку заяву він зробив у коментарі ресурсу "Гордон".

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"Безумовно, Володимир Рубан – агент ФСБ. Більш того, Савченко, як ви знаєте, є дуже харизматично жінкою. Дуже ексцентричною. Але коли Рубан просив: "Надя, вийди, залиш чоловіків поговорити", вона беззаперечно його слухалася", – зауважив очільник ГПУ.

Також Луценко розповів про ще один цікавий момент щодо цієї справи.

"Коли офіцери, які з нами співпрацювали, її розпитували про те, що вона збирається робити, вона їм розповідала, як буде підривати парламент, як добивати. "Я готова стати Жанною д'Арк!". Вони кажуть: "Так, а навіщо такий заміс, хто ж буде новим вождем?". І тут Рубан: "Погодилася – отже, погодилася, не збивайте!" – додав генпрокурор.

За його словами, "класичний ватник Рубан" використовував Савченко.

У неї геть є відсутньою дисципліна державника, для перевороту в країні. Тип Савченко – це класичний козак, який рубає шаблею ліворуч і праворуч, переконаний в тому, в чому нас переконує Медведчук. До речі, оточення Савченко давно, ще з 2000-х років, з Медведчуком співпрацювало. Для них дуже важливо просте: у всьому є винними люди на букву "ж", тобто олігархи,

– переконує чиновник.

Крім того, він зауважив, що Савченко – не агент ФСБ, а "інструмент для руйнування країни".

"Вважаю, що "ЛНР" і "ДНР" – це римейк, спроба реконструкції подій 1917 року в Петрограді (наслідком тих революційних подій став прихід до влади більшовиків і утворення Радянського Союзу – 24 канал). Свого часу правоохоронці на Донбасі допитували одного сепаратиста. Він каже: "Я все життя жив у копанці за п'ять баксів на тиждень. Зараз я – господар усього! У мене є квартира, машина, жінки, влада. Хер ви мене назад повернете! Можете мене вбити, але я хочу так керувати". Це ракова пухлина більшовизму! Надя Савченко – носій тієї ж ідеології. Їй треба надягати шкірянку, пов'язувати червоний бант, йти в ЧК, тепер це називається "підвал", – підкреслив генпрокурор.

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Водночас Луценко наголосив, що Москва використовує Савченко через Рубана, який координує її дії, щоб знищити Україну, "як це було зроблено в 18-му році, один до одного".

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Савченко та дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. Згодом цей термін було кілька разів продовжено. 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів Савченко щодо звільнення її з-під варти.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій.



Народився в родині військових. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків. У 1989 році змінив прізвище Гарбузюк на Рубан. Служив на льотно-командних посадах у різних частинах. Звільнений в запас в Коломиї 8 липня 1991 року у званні старшого лейтенанта. Працював на керівних посадах у комерційних та громадських організаціях, державних структурах. Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Сам себе позиціонував як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію давно спростовують та називають приписування йому такого звання безпідставним. Пізніше Рубан також заявляв, що не такий вже він і генерал, хоча говорив про це не настільки голосно, аби почули всі ЗМІ у країні.



Що відомо про його затримання? 8 березня 2018 року його затримали, коли він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї, серед якого, зокрема були різні типи стрілецького озброєння та боєкомплекти до них, боєкомплекти до мінометів та протитанкових гранатометів, одноразові РПГ, гранати та, в тому числі, міномет, який збирають окупанти в ОРДЛО. Все це він намагався провезти з окупованих територій через пункт пропуску Майорськ, що поруч з окупованою Горлівкою у Донецькій області. За даними військової прокуратури зброю Рубан придбав в окупованих Горлівці та Макіївці. Після цього перевіз її до сірої зони. А вже звідти планував перевезти на неокуповану частину України. У підсумку йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.

Який стосунок має Надія Савченко до Володимира Рубана? Надію Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Що відомо про Надію Савченко: дивіться відео