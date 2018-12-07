Савченко не можуть позбавити звання Героя України: В'ятрович пояснив причину

Арештовану народну депутатку Надію Савченко не можуть позбавити звання Героя України, оскільки українське законодавство не передбачає відповідної процедури.

Про це розповів директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, відповідаючи на запитання, чи буде очолювана ним організація ініціювати процедуру Савченко цього звання, передає УНН.

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Чесно кажучи, не знаю, чи є процедура позбавлення статусу Героя України. По-моєму, такої процедури в законодавстві не прописано,

– сказав чиновник.

За словами В'ятровича, це звання було дискредитоване багатьма людьми, які, будучи проголошені Героями України, займали відверту антиукраїнську позицію.

Директор ІНП також підкреслив, що звання Героя України є прямою калькою з радянського звання – Героя Радянського Союзу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв льотчиці Надії Савченко звання Герой України 2 березня 2015 року коли вона ще була у російському полоні. У травні 2016 року глава держави вручив Савченко орден "Золота зірка Героя України".



У березні цього року нардеп наголосила, що не віддасть зірку Героя України.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

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