Савченко не могут лишить звания Героя Украины: Вятрович объяснил причину

Арестованную народную депутатку Надежду Савченко не могут лишить звания Героя Украины, поскольку украинское законодательство не предусматривает соответствующей процедуры.

Об этом рассказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, отвечая на вопрос, будет ли возглавляемая им организация инициировать процедуру Савченко этого звания, передает УНН.

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Честно говоря, не знаю, есть ли процедура лишения статуса Героя Украины. По-моему, такой процедуры в законодательстве не прописано,

– сказал чиновник.

По словам Вьятровича, это звание было дискредитировано многими людьми, которые, будучи провозглашены героями Украины, занимали откровенную антиукраинскую позицию.

Директор ИНП также подчеркнул, что звание Героя Украины является прямой калькой с русского звания – Героя Советского Союза.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил летчице Надежде Савченко звание Герой Украины 2 марта 2015 года, когда она еще была в русском плену. В мае 2016 года глава государства вручил Савченко орден "Золотая звезда Героя Украины".

В марте этого года нардеп подчеркнула, что не отдаст звезду Героя Украины.

В чем подозревают Надежду Савченко?



В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенной из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

Кто такая Надежда Савченко: смотрите видео